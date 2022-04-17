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'Hat-trick' yapan Cristiano Ronaldo'ya gol bonusu: Fazladan 850 bin sterlin kazandı
'Hat-trick' yapan Cristiano Ronaldo'ya gol bonusu: Fazladan 850 bin sterlin kazandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Norwich City maçında yaptığı 'hat-trick'in ardından sözleşmesindeki... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T18:09+0300
2022-04-17T18:17+0300
cristiano ronaldo
spor
manchester united
gol
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İngiltere basınında yer alan haberlere göre, dünkü maçın ardından bu sezon tüm kulvarlarda 21 gole ulaşan 37 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sözleşmesindeki performansa dayalı özel maddelerden bazılarını yerine getirdi.Bir sezonda 20 gol hedefine ulaşarak 750 bin sterlin fazladan gelir elde eden Ronaldo, bu rakamın ardından attığı her gol için 100 bin sterlin daha alacak. Son lig maçında attığı 3 golle 850 bin sterlin fazladan gelir elde eden Portekizli forvet, bu sezon 30 gole ulaşması halinde 2,75 milyon sterlin daha kazanacak.Ronaldo, Manchester United'da sezonun en golcü oyuncusu olması halinde ek olarak 1 milyon sterlinin de sahibi olacak. Bu kulvarda da açık ara önde olan Ronaldo'ya en yakın oyuncu konumunda, 9 gollü Bruno Fernandes bulunuyor.Portekizli yıldız Ronaldo, bu sezon ligde 15, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 gole imza attı.
https://tr.sputniknews.com/20211013/ronaldo-costu-portekiz-farka-kostu-1049765963.html
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cristiano ronaldo, manchester united, gol

'Hat-trick' yapan Cristiano Ronaldo'ya gol bonusu: Fazladan 850 bin sterlin kazandı

18:09 17.04.2022 (güncellendi: 18:17 17.04.2022)
© AFP 2022Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Norwich City maçında yaptığı 'hat-trick'in ardından sözleşmesindeki özel maddeler gereği fazladan 850 bin sterlin kazandı.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, dünkü maçın ardından bu sezon tüm kulvarlarda 21 gole ulaşan 37 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sözleşmesindeki performansa dayalı özel maddelerden bazılarını yerine getirdi.
Bir sezonda 20 gol hedefine ulaşarak 750 bin sterlin fazladan gelir elde eden Ronaldo, bu rakamın ardından attığı her gol için 100 bin sterlin daha alacak. Son lig maçında attığı 3 golle 850 bin sterlin fazladan gelir elde eden Portekizli forvet, bu sezon 30 gole ulaşması halinde 2,75 milyon sterlin daha kazanacak.
Ronaldo, Manchester United'da sezonun en golcü oyuncusu olması halinde ek olarak 1 milyon sterlinin de sahibi olacak. Bu kulvarda da açık ara önde olan Ronaldo'ya en yakın oyuncu konumunda, 9 gollü Bruno Fernandes bulunuyor.
Portekizli yıldız Ronaldo, bu sezon ligde 15, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 gole imza attı.
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