https://tr.sputniknews.com/20220417/hazine-ve-maliye-bakanligi-fiyat-denetimleri-icin-sahada-1055624492.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyat denetimleri için sahada

Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyat denetimleri için sahada

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele etmek amacıyla saha çalışmalarına hız verdi. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T13:15+0300

2022-04-17T13:15+0300

2022-04-17T13:16+0300

ekonomi

nureddin nebati

zam

denetim

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Dünya gazetesinin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele etmek, KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele amacıyla saha çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda piyasadaki fiyatları mercek altına alan Bakanlık, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri çerçevesinde ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı. Denetim planları doğrultusunda faaliyet alanları ile ciro büyüklükleri dikkate alınarak Bakanlık risk analiz sistemleri sonuçlarına göre belirlenen gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30’a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi çalışması yapıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin talimatı ile temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oran indirimleri başta olmak üzere vatandaşların alım güçlerini artırmak adına alınan kararların etkinliğini azaltacak yönde uygulamalar yapan firmalar tespit edilerek, vergi kayıp kaçağının önüne geçmek amacıyla denetimler artırıldı. Gıda sektörüne yönelik denetimlerde, tedarik zincirleri dikkate alınarak ürünlerde üretim yerinden nihai tüketicilere ulaşma aşamasına kadar arz–talep dengesiyle uyuşmayacak şekilde spekülatif fiyat artışının olup olmadığı hususuna özellikle bakıldı. Denetimlerde fiili stok sayımları yapılarak işletmelerdeki ana girdiler sonucunda ne kadar ürün üretildiği kontrol edildi. Bu kapsamda ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde sevk irsaliyesiz mal sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli cezalar kesildi. Yine işyerlerindeki sigortasız ve kayıt dışı çalışanlara ilişkin gerekli tespitler yapılarak cezai işlemler uygulandı.

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nureddin nebati, zam, denetim