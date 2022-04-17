Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Devletin içine çöreklenenleri çıkarmamız lazım
12:17 17.04.2022 (güncellendi: 12:21 17.04.2022)
© Fotoğraf : Twitter/ CHPKemal Kılıçdaroğlu
© Fotoğraf : Twitter/ CHP
Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkartılması lazım. Bunun mücadelesini hep birlikte yapacağız ve bunu gerçekleştirdikten sonra da gelip buraya helalleşmeyi sağlayacağız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı'nın ziyareti sonrası konuştu.
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı ziyareti sonrası açıklama yapıyor https://t.co/fS4HmBrz0f— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) April 17, 2022
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
İktidarımızda bazı karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğimizi ve daha sonra mağdurlarla helalleşeceğimizi anlatmak için buraya geldim.
Büyük acılar yaşanan bir ülkeyiz, bunu hak etmiyoruz.
Karanlık mihraklarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı. Hrant Dink'in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı.
Rakel Hanım'ın çok güzel bir sözü var, 'Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık'... Çetelerle, yer altı dünyasıyla iş birliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmalıyız. Ve devletin içine çöreklenen kişileri devletin içinden çıkarmamız lazım.
Eğer bir miras bırakacaksak bu güzel ülkeye; o mirasım sevgi olacak ve barış olacak. Sevgiyle ve barışla hep birlikte kucaklaşacağız.
Bizi kabul ettiği için Rakel Hanım'a çok çok teşekkür ederim. Acılarını biliyorum, yaşadığı acıların farkındayım.
Eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkartılması lazım. Bunun mücadelesini hep birlikte yapacağız ve bunu gerçekleştirdikten sonra da gelip buraya helalleşmeyi sağlayacağız.