İlber Ortaylı: Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık

"Sığınmacılar konusunda kontrolün tadını kaçırdık. Bir yandan da sığınmacı statüsü söz konusudur biliyorsunuz. Biz şarktan gelenlere mülteci statüsü vermiyoruz. Bunu size söyleyebiliyorum, ben kendim mülteciyim çünkü. 1 yaşında, 0 yaşında mülteciydim, kimliğim yoktu. Türk vatandaşı oldum tabi çünkü kanun böyle söylüyor. Irki bağlantısı olanlar, Türkler, ancak komünist kökenli ülkelerden gelirlerse iltica etmiş sayılıyorlar. Burda böyle bir statü yok şarktan gelenlerde. Bu çok önemli. Dolayısıyla burda bazı şeyler var. Bir kere, sığınmacı dediğin bayramda piknik yapar gibi sınırın öbür tarafına gidip gelmez. O zaman orada kal. Sığınmacıya insani yardım dışında bir şey yapılamaz."