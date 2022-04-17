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https://tr.sputniknews.com/20220417/ilber-ortayli-siginmacilar-konusunda-kontrolu-kacirdik-1055631796.html
İlber Ortaylı: Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık
İlber Ortaylı: Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık
Tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye'deki sığınmacılar hakkında yaptığı bir açıklamada, "Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık. Biz şarktan gelenlere mülteci... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T23:11+0300
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türkiye
ilber ortaylı
sığınmacılar
suriyeli sığınmacılar
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TV5 kanalında katıldığı bir programda gündeme ilişkin konuları değerlendiren tarihçi İlber Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:
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ilber ortaylı, sığınmacılar, suriyeli sığınmacılar

İlber Ortaylı: Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık

23:11 17.04.2022
© İHAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© İHA
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Tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye'deki sığınmacılar hakkında yaptığı bir açıklamada, "Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık. Biz şarktan gelenlere mülteci statüsü vermiyoruz. Sığınmacı dediğin bayramda piknik yapar gibi sınırın öbür tarafına gidip gelmez. O zaman orada kal. Sığınmacıya insani yardım dışında bir şey yapılamaz" dedi.
TV5 kanalında katıldığı bir programda gündeme ilişkin konuları değerlendiren tarihçi İlber Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Sığınmacılar konusunda kontrolün tadını kaçırdık. Bir yandan da sığınmacı statüsü söz konusudur biliyorsunuz. Biz şarktan gelenlere mülteci statüsü vermiyoruz. Bunu size söyleyebiliyorum, ben kendim mülteciyim çünkü. 1 yaşında, 0 yaşında mülteciydim, kimliğim yoktu. Türk vatandaşı oldum tabi çünkü kanun böyle söylüyor. Irki bağlantısı olanlar, Türkler, ancak komünist kökenli ülkelerden gelirlerse iltica etmiş sayılıyorlar. Burda böyle bir statü yok şarktan gelenlerde. Bu çok önemli. Dolayısıyla burda bazı şeyler var. Bir kere, sığınmacı dediğin bayramda piknik yapar gibi sınırın öbür tarafına gidip gelmez. O zaman orada kal. Sığınmacıya insani yardım dışında bir şey yapılamaz."

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