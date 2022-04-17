https://tr.sputniknews.com/20220417/irandan-kuran-yakma-eylemine-polis-korumasi-veren-isvece-hukumetten-derhal-net-tepki-bekliyoruz-1055629605.html

İran'dan Kuran yakma eylemine polis koruması veren İsveç'e: Hükümetten derhal net tepki bekliyoruz

İran'dan Kuran yakma eylemine polis koruması veren İsveç'e: Hükümetten derhal net tepki bekliyoruz

İsveç'te Danimarkalı bir aşırı sağcı siyasinin protestolarla karşılanan Kuran yakma eylemini yüzlerce polisin koruması altında gerçekleştirmesine İran ve... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T18:32+0300

2022-04-17T18:32+0300

2022-04-17T18:32+0300

dünya

said hatibzade

iran

isveç

danimarka

kuran-ı kerim

yakma

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İsveç'in Linköping kentinin Müslüman nüfuslu bir mahallesinde Danimarka'nın Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın kamuya açık alanda Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sırasında yüzlerce polis tarafından korunduğu haberine, Tahran'dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "İfade özgürlüğü bahanesiyle İsveç polisinin koruması altında Danimarkalı ırkçı ve aşırıcı bir unsurun Allah’ın yüce kelamını yakmasını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı. 'Müslümanların kutsalına bu hakaretin ramazan ayında kasıtlı tekrarlanmasının İsveç başta olmak üzere tüm dünya Müslümanlarının duygularını derinden etkilediğini' söyleyen İran Dışişleri Sözcüsü “Bu hakir davranış, nefret yaymanın en net örneği olup ifade özgürlüğüyle tamamen çelişmektedir. Bu eylemin barış ve dinler arası diyalogu destekleyen herkes tarafından kınanması gerekir” dedi.'İsveç hükumetini sorumlu tuttuklarını' belirten Hatipzade, "Bu ülkenin derhal bu hakaret dolu davranışı gerçekleştiren unsurlara karşı net şekilde tepki göstermesini ve buna benzer olayların tekrar gerçekleşmemesi için gerekli tedbirleri almasını istiyoruz" vurgusunu yaptı. Aşırıcı unsurlar ile onların taraftarlarının eylemleri ve İslam düşmanlarının komplolarına karşı Müslümanların ve İslami ülkelerin birliği gerektirdiğini sözlerine ekledi.Kuran yakma eylemine bir tepki de Malezya'dan geldi. Malezya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 'eylemin ahlaki sınırların ve ifade özgürlüğü hakkının normlarının ötesine geçtiği' dile getirildi. Açıklamada "Bu tür eylemler kışkırtıcıdır ve barış arayan ve barış içinde birarada yaşamayı destekleyen herkes tarafından reddedilmesi gereken nefreti kışkırtır" denildi.

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isveç

danimarka

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said hatibzade, iran, isveç, danimarka, kuran-ı kerim, yakma