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https://tr.sputniknews.com/20220417/israil-mescid-i-aksadaki-ihlalleri-protesto-eden-9-filistinliyi-gozaltina-aldi-1055618081.html
İsrail, Mescid-i Aksa'daki ihlalleri protesto eden 9 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, Mescid-i Aksa'daki ihlalleri protesto eden 9 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'daki ihlallerini Nasıra kentinde protesto eden 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T02:05+0300
2022-04-17T02:05+0300
dünya
israil
filistin
protesto
gözaltı
mescid-i aksa
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinli bir grup, İsrail'in önceki gün Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını Nasıra'da protesto etti.İsrail güçlerinin müdahale ettiği protestocu 9 Filistinli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir kadın gazetecinin de bulunduğu ifade edildi.Kudüs Üniversitesi kampüsüne baskın yapıldıÖte yandan, Filistinli yerel haber ajansı Ma'an'ın haberine göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'e bağlı Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi kampüsüne baskın düzenledi.İsrail güçleri, kampüste işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'nın Cenin kentindeki ihlallere tepki için gösteri düzenleyen öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahalede onlarca öğrenci gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.Fanatik Yahudilerin ve Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu.Filistin Sağlık Bakanlığına göre, Batı Şeria'da ise İsrail güçleri ay başından bu yana 18 Filistinliyi öldürdü.
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israil, filistin, protesto, gözaltı, mescid-i aksa

İsrail, Mescid-i Aksa'daki ihlalleri protesto eden 9 Filistinliyi gözaltına aldı

02:05 17.04.2022
© AP Photo / Mahmoud IlleanMescid-i Aksa
Mescid-i Aksa - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'daki ihlallerini Nasıra kentinde protesto eden 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinli bir grup, İsrail'in önceki gün Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını Nasıra'da protesto etti.
İsrail güçlerinin müdahale ettiği protestocu 9 Filistinli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir kadın gazetecinin de bulunduğu ifade edildi.

Kudüs Üniversitesi kampüsüne baskın yapıldı

Öte yandan, Filistinli yerel haber ajansı Ma'an'ın haberine göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'e bağlı Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi kampüsüne baskın düzenledi.
İsrail güçleri, kampüste işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'nın Cenin kentindeki ihlallere tepki için gösteri düzenleyen öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahalede onlarca öğrenci gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.
Fanatik Yahudilerin ve Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu.
Filistin Sağlık Bakanlığına göre, Batı Şeria'da ise İsrail güçleri ay başından bu yana 18 Filistinliyi öldürdü.
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