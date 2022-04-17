https://tr.sputniknews.com/20220417/istanbul-tabip-odasi-secimini-demokratik-katilim-grubu-yeniden-kazandi-1055631273.html

İstanbul Tabip Odası seçimini Demokratik Katılım Grubu yeniden kazandı

İstanbul Tabip Odası seçimini Demokratik Katılım Grubu yeniden kazandı

İstanbul Tabip Odası'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği seçimler için üyeler sandık başına gitti. Seçimi, oyların yüzde 87'sini alan Demokratik Katılım Grubu... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T22:18+0300

2022-04-17T22:18+0300

2022-04-17T22:18+0300

türkiye

istanbul tabip odası

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/11/1055631248_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_d9b997454601e777c8a2a2b659662f0b.jpg

İstanbul Tabip Odası'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği yönetim kurulu seçimleri için üye hekimler, Çapa Fen Lisesi ve Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti. Türk Tabipleri Birliği içinde en yüksek seçmen sayısına sahip İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut yönetimde olan Demokratik Katılım Grubu ve Türk Hekimleri Birliği olarak iki grup yarıştı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Seçim öncesi Demokratik Katılım Grubu Yönetim Kurulu adayı Dr. Cegerğun Polat açıklamalarda bulundu. Polat, şunları ifade etti:Türk Hekimleri Birliği Yönetim Kurulu adayı Dr. Savaş Çamur ise "Biz meslek örgütümüzün, tabipler birliğinin yeteri kadar kamu kurumu niteliğinde kullanılmadığını ve meslektaşlarımızın haklarını, yararlarını yeteri kadar savunmadığı kanaatindeyiz. Tamamen meslektaşlarımızın sağlıkta maruz kaldığı şiddeti bitirmek, meslektaşlarımızın özlük haklarını geri kazanabilmesi, Covid-19 pandemisinde şehit olan meslektaşlarımızın ailelerine destek vermek, sağlıkta şiddete son vermek için gerekli girişimleri, adımları atmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Sabah saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'da sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimde 3 bin 450 civarında üye oy kullandı. Oyların yüzde 87'sini Demokratik Katılım Grubu alırken, yüzde 13'ünü ise Türk Hekimleri Birliği aldı. Bu sonuçla birlikte Demokratik Katılım Grubu İstanbul Tabip Odası'nın yönetimini iki yıl daha sürdürecek.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul tabip odası, seçim