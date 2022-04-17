https://tr.sputniknews.com/20220417/istanbulda-sahte-madeni-euro-operasyonu-1055620988.html

İstanbul'da sahte madeni euro operasyonu

İstanbul'da sahte madeni euro operasyonu

Sahte madeni euro imal ederek yurtdışına gönderme hazırlığında bulunan bir kişi Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T09:17+0300

2022-04-17T09:17+0300

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türkiye

başakşehir

sahte para

euro

operasyon

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İstanbul Başakşehir’de adeta küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda, 10 bin adet 2 euro’luk sahte madeni para, 16 bin adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve 1 adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D. isimli bir şahsın, yurtdışına göndermek üzere yüklü miktarda sahte madeni euro imal ettiği bilgisini aldı. Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.D.’yi suçüstü yakaladı. Adeta küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda; 10 bin 000 adet 2 euro’luk sahte madeni para, 16 bin 000 adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve 1 adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi. Operasyon sonrası yapılan teknik incelemede; ele geçirilen sahte madeni paraların yurtdışındaki kumar makineleri ve sigara otomatlarından geçmesi için elektrolize edilerek imal edildiği, tüm özellikleri ile gerçeğine çok yakın olduğu tespit edildi. Yakalanan S.D., 'parada sahtecilik' suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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başakşehir, sahte para, euro, operasyon