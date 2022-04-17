https://tr.sputniknews.com/20220417/istanbulda-sahte-madeni-euro-operasyonu-1055620988.html
İstanbul'da sahte madeni euro operasyonu
İstanbul'da sahte madeni euro operasyonu
Sahte madeni euro imal ederek yurtdışına gönderme hazırlığında bulunan bir kişi Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T09:17+0300
2022-04-17T09:17+0300
2022-04-17T09:18+0300
türkiye
başakşehir
sahte para
euro
operasyon
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İstanbul Başakşehir’de adeta küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda, 10 bin adet 2 euro’luk sahte madeni para, 16 bin adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve 1 adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D. isimli bir şahsın, yurtdışına göndermek üzere yüklü miktarda sahte madeni euro imal ettiği bilgisini aldı. Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.D.’yi suçüstü yakaladı. Adeta küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda; 10 bin 000 adet 2 euro’luk sahte madeni para, 16 bin 000 adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve 1 adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi. Operasyon sonrası yapılan teknik incelemede; ele geçirilen sahte madeni paraların yurtdışındaki kumar makineleri ve sigara otomatlarından geçmesi için elektrolize edilerek imal edildiği, tüm özellikleri ile gerçeğine çok yakın olduğu tespit edildi. Yakalanan S.D., 'parada sahtecilik' suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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başakşehir, sahte para, euro, operasyon
İstanbul'da sahte madeni euro operasyonu
09:17 17.04.2022 (güncellendi: 09:18 17.04.2022) Abone ol
Sahte madeni euro imal ederek yurtdışına gönderme hazırlığında bulunan bir kişi Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
İstanbul Başakşehir’de adeta küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda, 10 bin adet 2 euro’luk sahte madeni para, 16 bin adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve 1 adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D. isimli bir şahsın, yurtdışına göndermek üzere yüklü miktarda sahte madeni euro imal ettiği bilgisini aldı.
Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.D.’yi suçüstü yakaladı.
Adeta küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda; 10 bin 000 adet 2 euro’luk sahte madeni para, 16 bin 000 adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve 1 adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi.
Operasyon sonrası yapılan teknik incelemede; ele geçirilen sahte madeni paraların yurtdışındaki kumar makineleri ve sigara otomatlarından geçmesi için elektrolize edilerek imal edildiği, tüm özellikleri ile gerçeğine çok yakın olduğu tespit edildi.
Yakalanan S.D., 'parada sahtecilik' suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.