https://tr.sputniknews.com/20220417/jennifer-lopezin-hayati-netflixte-belgesel-oldu-1055626454.html
Jennifer Lopez'in hayatı Netflix belgeseli oldu
Jennifer Lopez'in hayatı Netflix belgeseli oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in hayatı, 'Halftime' adlı belgesele konu oldu. Netflix'te yayınlanan belgeselde sanatçının performanslarına ve... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T15:11+0300
2022-04-17T15:11+0300
2022-04-17T15:16+0300
jennifer lopez
yaşam
belgesel
netflix
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ABD'li yıldız Jennifer Lopez, bir belgesele konu oldu. Hem müzik hem de sinema alanında başarılarıyla adından söz ettiren 52 yaşındaki sanatçı hakkında çekilen belgesel, Lopez’in şarkıcı, oyuncu ve iş insanı olarak çığır açan kariyeri ile hayatının sonraki yarısında nasıl görüneceğine dair bir ipucu niteliği taşıyor.14 Haziran'da Netflix üzerinden yayımlanacak ‘Halftime’ adlı belgesel, prömiyerini 8 Haziran'da New York'taki Tribeca Film Festivali'nde yapacak.NTV'de yer alan habere göre; Lopez'in pop ikonu olarak anılacağı belgeselde Super Bowl'a, Joe Biden'ın törenindeki performansına ve filmlerine değinilecek. Ünlü şarkıcıyı hem sanatçı hem de oyuncu olarak ele alacak belgesel, kültür üzerinde yarattığı etkiyi gözler önüne serecek.'Bu sadece başlangıç'Lopez, belgesel haberini geçen günlerde, belgeselin resmi afişiyle birlikte duyurdu. Ünlü şarkıcı, "Bu sadece başlangıç" diye yazdı.‘Halftime’ adlı belgeselin tanıtımında, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220202/jennifer-lopez-ben-affleckle-yeniden-baslayan-iliskilerini-anlatti-mutlu-ve-gururluyum-1053385755.html
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Jennifer Lopez'in hayatı Netflix belgeseli oldu
15:11 17.04.2022 (güncellendi: 15:16 17.04.2022) Abone ol
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in hayatı, 'Halftime' adlı belgesele konu oldu. Netflix'te yayınlanan belgeselde sanatçının performanslarına ve filmlerine değinilecek. Belgesel, prömiyerini 8 Haziran'da New York'taki Tribeca Film Festivali'nde yapacak.
ABD'li yıldız Jennifer Lopez, bir belgesele konu oldu. Hem müzik hem de sinema alanında başarılarıyla adından söz ettiren 52 yaşındaki sanatçı hakkında çekilen belgesel, Lopez’in şarkıcı, oyuncu ve iş insanı olarak çığır açan kariyeri ile hayatının sonraki yarısında nasıl görüneceğine dair bir ipucu niteliği taşıyor.
14 Haziran'da Netflix üzerinden yayımlanacak ‘Halftime’ adlı belgesel, prömiyerini 8 Haziran'da New York'taki Tribeca Film Festivali'nde yapacak.
NTV'de yer alan habere göre; Lopez'in pop ikonu olarak anılacağı belgeselde Super Bowl'a, Joe Biden'ın törenindeki performansına ve filmlerine değinilecek. Ünlü şarkıcıyı hem sanatçı hem de oyuncu olarak ele alacak belgesel, kültür üzerinde yarattığı etkiyi gözler önüne serecek.
'Bu sadece başlangıç'
Lopez, belgesel haberini geçen günlerde, belgeselin resmi afişiyle birlikte duyurdu. Ünlü şarkıcı, "Bu sadece başlangıç" diye yazdı.
‘Halftime’ adlı belgeselin tanıtımında, şu ifadelere yer verildi:
"Lopez’in sahne arkasındaki hayatına samimi bir bakış sunarken, ekrandaki ve dünyanın dört bir yanındaki sahnelerdeki performanslarından Super Bowl gösterisine Lopez’in dünya çapında cesaretli ve kararlı bir ikon olduğunu vurguluyor. Lopez’in, azmi, yaratıcı zekası ve kültürel katkılarıyla onlarca yıldır insanlara ilham veren uluslararası bir süper star olduğunun altını çizen belgesel bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirtiyor. Halftime, Latin bir sanatçı olarak kariyerinde sesini her zaman daha büyük bir amaç için kullanan Lopez’in hayatının ikinci yarısını başlatırken geriye dönüşü simgelerken aynı zamanda onun anne ve sanatçı olarak evrimini gözler önüne seriyor."