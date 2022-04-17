https://tr.sputniknews.com/20220417/jennifer-lopezin-hayati-netflixte-belgesel-oldu-1055626454.html

Jennifer Lopez'in hayatı Netflix belgeseli oldu

Jennifer Lopez'in hayatı Netflix belgeseli oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in hayatı, 'Halftime' adlı belgesele konu oldu. Netflix'te yayınlanan belgeselde sanatçının performanslarına ve... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T15:11+0300

2022-04-17T15:11+0300

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jennifer lopez

yaşam

belgesel

netflix

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ABD'li yıldız Jennifer Lopez, bir belgesele konu oldu. Hem müzik hem de sinema alanında başarılarıyla adından söz ettiren 52 yaşındaki sanatçı hakkında çekilen belgesel, Lopez’in şarkıcı, oyuncu ve iş insanı olarak çığır açan kariyeri ile hayatının sonraki yarısında nasıl görüneceğine dair bir ipucu niteliği taşıyor.14 Haziran'da Netflix üzerinden yayımlanacak ‘Halftime’ adlı belgesel, prömiyerini 8 Haziran'da New York'taki Tribeca Film Festivali'nde yapacak.NTV'de yer alan habere göre; Lopez'in pop ikonu olarak anılacağı belgeselde Super Bowl'a, Joe Biden'ın törenindeki performansına ve filmlerine değinilecek. Ünlü şarkıcıyı hem sanatçı hem de oyuncu olarak ele alacak belgesel, kültür üzerinde yarattığı etkiyi gözler önüne serecek.'Bu sadece başlangıç'Lopez, belgesel haberini geçen günlerde, belgeselin resmi afişiyle birlikte duyurdu. Ünlü şarkıcı, "Bu sadece başlangıç" diye yazdı.‘Halftime’ adlı belgeselin tanıtımında, şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220202/jennifer-lopez-ben-affleckle-yeniden-baslayan-iliskilerini-anlatti-mutlu-ve-gururluyum-1053385755.html

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jennifer lopez, belgesel, netflix