Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220417/kamara-deresini-kirleten-tesise-500-bin-lira-ceza-kesildi-faaliyeti-durduruldu-1055625472.html
Kamara Deresi'ni kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi, faaliyeti durduruldu
Kamara Deresi'ni kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi, faaliyeti durduruldu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ni kırmızıya boyayan geri dönüşüm tesisinin faaliyetleri durduruldu, 500 bin lira da ceza uygulandı. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T14:08+0300
2022-04-17T14:09+0300
tekirdağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/11/1055625447_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_d94a21dae637ec7423ffa26bc46932b7.jpg
Kamara Deresi, atılan atıklar nedeniyle kırmızıya bürünerek Marmara Denizi'ne aktı. Dünkü kırmızı görüntünün ardından İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Belediye ekipleri hareket geçti. Ekiplerin dereden aldığı numuneler, inceleme için gönderildi. İncelemede kirliliğe bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu açıklandı.İzin belgesi olmadığı tespit edildiİl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata da sorumluların bulunmasının önemli olduğunu belirterek, "Belediye olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç kimsenin çevreye zarar vermeye hakkı yoktur. Biz de belediye olarak gereğini yapacağız" dedi.
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/11/1055625447_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_38a846ddb85df9b2612c1f03e0dd137b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tekirdağ

Kamara Deresi'ni kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi, faaliyeti durduruldu

14:08 17.04.2022 (güncellendi: 14:09 17.04.2022)
© DHAKamara Deresi
Kamara Deresi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ni kırmızıya boyayan geri dönüşüm tesisinin faaliyetleri durduruldu, 500 bin lira da ceza uygulandı.
Kamara Deresi, atılan atıklar nedeniyle kırmızıya bürünerek Marmara Denizi'ne aktı. Dünkü kırmızı görüntünün ardından İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Belediye ekipleri hareket geçti. Ekiplerin dereden aldığı numuneler, inceleme için gönderildi. İncelemede kirliliğe bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu açıklandı.

İzin belgesi olmadığı tespit edildi

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen söz konusu plastik çapak yıkama ve geri dönüşüm tesisinin Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edilmiş ve dereye verilen atık sudan analiz yapılmak üzere numune alınmıştır. Müdürlüğümüz tarafından çevre kanunu kapsamında söz konusu işletmeye çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması nedeniyle ve dereye atık sularını vermesi nedeniyle 500 bin lira ceza kesilerek, faaliyet durdurma işlemi tesis edilecek olup, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır."
Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata da sorumluların bulunmasının önemli olduğunu belirterek, "Belediye olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç kimsenin çevreye zarar vermeye hakkı yoktur. Biz de belediye olarak gereğini yapacağız" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала