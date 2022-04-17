https://tr.sputniknews.com/20220417/kamara-deresini-kirleten-tesise-500-bin-lira-ceza-kesildi-faaliyeti-durduruldu-1055625472.html

Kamara Deresi'ni kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi, faaliyeti durduruldu

Kamara Deresi'ni kirleten tesise 500 bin lira ceza kesildi, faaliyeti durduruldu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ni kırmızıya boyayan geri dönüşüm tesisinin faaliyetleri durduruldu, 500 bin lira da ceza uygulandı. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T14:08+0300

2022-04-17T14:08+0300

2022-04-17T14:09+0300

tekirdağ

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Kamara Deresi, atılan atıklar nedeniyle kırmızıya bürünerek Marmara Denizi'ne aktı. Dünkü kırmızı görüntünün ardından İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Belediye ekipleri hareket geçti. Ekiplerin dereden aldığı numuneler, inceleme için gönderildi. İncelemede kirliliğe bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu açıklandı.İzin belgesi olmadığı tespit edildiİl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata da sorumluların bulunmasının önemli olduğunu belirterek, "Belediye olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç kimsenin çevreye zarar vermeye hakkı yoktur. Biz de belediye olarak gereğini yapacağız" dedi.

tekirdağ

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tekirdağ