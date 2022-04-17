https://tr.sputniknews.com/20220417/kap-aciklamasi-geldi-metro-turizm-satiliyor-1055623259.html

Metro Turizm satışa çıkarıldı

Metro Turizm satışa çıkarıldı

Şehirlerarası otobüs firması Metro Turizm satılıyor. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, "Söz konusu satış işlemlerine... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T12:09+0300

2022-04-17T12:09+0300

2022-04-17T12:15+0300

metro turizm

türkiye

satış

galip öztürk

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Kasım 1992'de Galip Öztürk tarafından kurulmuş şehirlerarası otobüs firması olan Metro Turizm, satışa çıkıyor. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı.Söz konusu açıklamada, Metro Turizm ve bağlı ortaklığı bulunan petrol tesisi şirketi MEPET’in tüm paylarının satılması için değerleme yapılacağı ve değer tespitinin ardından Satış işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil’in aktardığı habere göre, Metro Turizm tarafından KAP’a yapılan 13 Nisan 2021 tarihli açıklamada şu ifadeler yer aldı:Türkiye genelinde bin 400 adet otobüsü bulunan Metro Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı şirketin kurucusu Galip Öztürk’ün kızı Fatma Öztürk Gümüşsu yürütüyor. İlk faaliyetine 1992 yılında başlayan Metro Turizm, şu anda 79 ilde toplam binden fazla acentesiyle karayolu yolcu taşımacılığı yapıyor ve günde ortalama bin 400 adedin üzerinde sefer gerçekleştiriyor.Öte yandan, şirket son yıllarda sık sık yolcuların yaşadığı problemler nedeniyle kamuoyunda gündem oluyordu. Şirket adına açılan son soruşturma ise Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kaçak göçmen taşıma’ iddiaları üzerine düzenlenmişti.Metro Turizm’in kurucusu Galip Öztürk, Türkiye’de insan öldürmeye azmettirmekten müebbet hapis cezasının onanması üzerine 2018 yılında Gürcistan’a kaçmıştı. Öztürk’ün ayrıca Türkiye’de yargılandığı çete davalarından da hakkında yakalama kararları bulunuyor. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilen Öztürk, şirketin bağlı olduğu Metro Holding’in internet sitesinde ‘Onursal Başkanı’ olarak anılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220127/hsk-firari-galip-ozturk-ile-fotografi-cikan-hakim-kemal-alveri-gorevden-aldi-1053200013.html

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metro turizm, satış, galip öztürk