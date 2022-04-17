https://tr.sputniknews.com/20220417/kocaelide-sahilin-hayvan-gubresiyle-kaplanarak-kirlenmesine-neden-olan-firmaya-367-bin-lira-ceza---1055617227.html

Kocaeli'de sahilin hayvan gübresiyle kaplanarak kirlenmesine neden olan firmaya 367 bin lira ceza

Kocaeli'de sahilin hayvan gübresiyle kaplanarak kirlenmesine neden olan firmaya 367 bin lira ceza

Kocaeli’de dereye 360 ton hayvan dışkısı bırakarak kötü kokuya ve çevre kirliliğine sebep olan besicilik firmasına 367 bin lira ceza kesildi. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T00:42+0300

2022-04-17T00:42+0300

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sahil

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Beyoğlu deresinden geçtiğimiz günlerde 360 ton hayvan dışkısı çıkarıldı.Belediye ekipleri de dışkıyı dereden temizlemek için hayvan pisliklerini kamyon kasalarına doldurdu. Her biri 12 ton kapasiteye sahip 30 kamyon dolusu hayvan dışkısı çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı sahilinin hayvan gübresiyle kaplanarak kirliliğe neden olunmasıyla ilgili denetimlerini tamamladı. Ekiplerce, hayvan gübresinin Beyoğlu Deresi'nden denize taşınmasına neden olduğu gerekçesiyle ilçede besicilik yapan firmaya 367 bin lira ceza kesildi.14 Nisan'da Kavaklı sahili hayvan gübresiyle kaplanmış, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan temizlik çalışması sonucu hayvan gübresi, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderilmiş ve yetkililerce söz konusu derenin çevresindeki çiftliklerde denetimlere başlanmıştı.

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kocaeli, gübre, sahil