Marmaris son yılların en yoğun sezonunu yaşayacak: 'Rusya’dan ilk uçak 22 Nisan'da'

Nisan ayında beklediğimiz yaklaşık 85- 90 bine yakın yolcu bekliyoruz Dalaman Havalimanı'na. Yine bunun büyük çoğunluğu 75- 80 bini Birleşik Krallık'tan gelecek yolcular olacak. Tüm sezon içinse beklentimiz çok daha yüksek elbette. 2019 yılında Dalaman hava limanında toplam 1.7 milyon yolcu ağırlamıştır. 2020 yılında 430 bin bin, 2021 yılda 483 bin ağırlamıştır. Bu sene planlanan koltuk sayısı 1.8 milyon 2 bin 19'un üzerinde. Bu oldukça olumlu bir tablo, bu rezervasyon rakamları neredeyse 2019'da ki bizim için en iyi sezonlarından biri olan 2019 sezonunu yaklaşacağı mızı yakalayacağımızı gösteriyor bizlere. Nisan ayında beklediğimiz yaklaşık 85- 90 bine yakın yolcu bekliyoruz Dalaman Havalimanı'na. Yine bunun büyük çoğunluğu 75- 80 bini Birleşik Krallık'tan gelecek yolcular olacak. Tüm sezon içinse beklentimiz çok daha yüksek elbette. 2019 yılında Dalaman hava limanında toplam 1.7 milyon yolcu ağırlamıştır. 2020 yılında 430 bin bin, 2021 yılda 483 bin ağırlamıştır. Bu sene planlanan koltuk sayısı 1.8 milyon 2 bin 19'un üzerinde. Bu oldukça olumlu bir tablo, bu rezervasyon rakamları neredeyse 2019'da ki bizim için en iyi sezonlarından biri olan 2019 sezonunu yaklaşacağı mızı yakalayacağımızı gösteriyor bizlere.

Rusya uçuşları konusunda gündem oldukça yoğun, Bakanlık nezdinde de çalışmalar devam etmekte. Nisan ayı itibarıyla 22 Nisan'da Rossiya havayollarının SSC 100 Rus yapımı küçük bir uçağıyla seferler başlayacak. Bu uçak kapasitesi yaklaşık 98 kişilerde ve Nisan sonu itibariyle yaklaşık 27 Nisan'da da bir uçak daha gelecek. Rusya uçuşları konusunda gündem oldukça yoğun, Bakanlık nezdinde de çalışmalar devam etmekte. Nisan ayı itibarıyla 22 Nisan'da Rossiya havayollarının SSC 100 Rus yapımı küçük bir uçağıyla seferler başlayacak. Bu uçak kapasitesi yaklaşık 98 kişilerde ve Nisan sonu itibariyle yaklaşık 27 Nisan'da da bir uçak daha gelecek.

Dalaman Havalimanına yaklaşık 120.000 koltuk planlaması bulunmakta. Türk Havayolları'ndan bu 120 bin koltuk, bölgeye Rus misafirleri taşıyan büyük operatörler arasında pay edildi. Büyük ölçüde bir aksilik olmazsa Dalaman Havalimanı'na 120 bin yolcuyu tüm 2022 sezonunda ağırlamayı planlıyoruz. Bu sene içinde bizim beklentimiz savaş olmasa idi 500 bin olurdu. Fakat bu şartlarda bu durumda yani 100- 150 bin arasında yolcu ağırlamayı başarı olarak görüyoruz. Dalaman Havalimanına yaklaşık 120.000 koltuk planlaması bulunmakta. Türk Havayolları'ndan bu 120 bin koltuk, bölgeye Rus misafirleri taşıyan büyük operatörler arasında pay edildi. Büyük ölçüde bir aksilik olmazsa Dalaman Havalimanı'na 120 bin yolcuyu tüm 2022 sezonunda ağırlamayı planlıyoruz. Bu sene içinde bizim beklentimiz savaş olmasa idi 500 bin olurdu. Fakat bu şartlarda bu durumda yani 100- 150 bin arasında yolcu ağırlamayı başarı olarak görüyoruz.

Ramazan Bayramı ülke içinde çok hareketlilik yapan bir bayram olmadı şimdiye kadar ancak yerli misafirler genelde son dakika plan yaptığı için bayramdan bir hafta önce iç pazarda da bir hareketlilik olacağını söyleyebiliriz. Ramazan Bayramı ülke içinde çok hareketlilik yapan bir bayram olmadı şimdiye kadar ancak yerli misafirler genelde son dakika plan yaptığı için bayramdan bir hafta önce iç pazarda da bir hareketlilik olacağını söyleyebiliriz.