https://tr.sputniknews.com/20220417/meteoroloji-uyardi-toz-tasinimi-bu-aksamdan-itibaren-etkili-olacak-1055626224.html

Meteoroloji uyardı: Toz taşınımı bu akşamdan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak

Meteoroloji uyardı: Toz taşınımı bu akşamdan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın ve salı günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağı... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T14:56+0300

2022-04-17T14:56+0300

2022-04-17T15:03+0300

meteoroloji

yaşam

toz taşınımı

doğu anadolu

doğu akdeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı ve iç kesimlerinde etkisini gösteren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın ve salı günü de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının Doğu Akdeniz'in doğusunda Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Toz taşınımının Doğu Akdeniz'de 19 Nisan Salı sabah saatlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 20 Nisan Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

doğu anadolu

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meteoroloji, toz taşınımı, doğu anadolu, doğu akdeniz