Pandemi Tekirdağ'ın değerini arttırdı: İstanbul'dan kaçış var

Pandemiyle birlikte İstanbulluların yöneldiği Tekirdağ’da konut satışlarında artışlar yaşanıyor. Tekirdağ'da 3 milyona kadar varan konut satışları... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.6 artarak 134 bin 170 oldu. 3 bin 336 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2.5’i Tekirdağ’da gerçekleşerek Tekirdağ, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17.9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9.4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6.0 pay ile İzmir izledi. Tekirdağ’da 3 bin 336 konut satışının, 850’si ilk satış, 2 bin 486’sı ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.Nüfus oranına göre hızla büyüyen ve gelişen Tekirdağ, İstanbul başta olmak üzere özellikle sıcak ayların başlangıcından itibaren nüfus çekmeye devam ediyor. Son çeyrek yılda nüfusu yaklaşık yarım milyon büyüyen Tekirdağ’da konut satışları da her geçen ay artmaya devam ediyor. Tekirdağ’ın emlak piyasasının sürekli canlı olduğunu dile getiren emlakçılar, özellikle pandemi ile birlikte ve pandemi sonrasında İstanbul’dan Tekirdağ yönüne büyük bir eğilim olduğunu ifade ediyor. Sıcak ayların başlamasıyla birlikte insanların yöneldiği Tekirdağ’da konut fiyatlarında da yukarıya doğru dalgalanmalar devam ediyor. Şehirde emlak işleriyle uğraşan bazı vatandaşlar, fiyatların kat be kat artmasına rağmen, 500 bin liralık ev bakan bazı vatandaşların 1 milyona kadar, 1 veya 2 milyona kadar ev bakanların 3 milyonluk evleri alabildiğini söyledi.'Mantar gibi her taraftan evler büyüyor'Emlak satışlarıyla ilgili açıklamada bulunan emlakçı Mehmet Gül, şunları söyledi:'Fiyat artışlarına rağmen büyük bir akış var'Gül açıklamasının devamında geçtiğimiz ay tapuya yaklaşık 10 bin başvuru yapıldığını ifade etti:'3 artı 1 sayısı şu an Tekirdağ’da çok azdır'İnsanların emlak üzerine yatırım yaptığını ve geleceği düşündüklerini de aktaran Gül, “Evet biz yokluk diyoruz, zam diyoruz ama emlak piyasasında insanlar hiçbir zaman yokluk bilmiyor. Bu fiyatları artıran, bu fiyatları yükselten de bence yine insanlardır. Eğer bir şeyde talep varsa fiyat yükselir. Arz var talep olmaz ise fiyat düşer. Arz var talep var fiyatlar yükseliyor. Talep var, şuan emin olun ki arz yok. 3 artı 1 sayısı şu an Tekirdağ’da çok azdır. Kiralık ev şuan Tekirdağ’da yok denecek kadar azdır” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220415/turkiyede-martta-134-bin-170-konut-satildi-1055580240.html

