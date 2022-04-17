https://tr.sputniknews.com/20220417/rus-medya-duzenleyicisi-googledan-vgtrk-youtube-kanallarinin-derhal-erisime-acilmasini-talep-etti-1055631162.html

Rus medya düzenleyicisi, Google’dan VGTRK Youtube kanallarının derhal erişime açılmasını talep etti

Rus medya düzenleyicisi, Google’dan VGTRK Youtube kanallarının derhal erişime açılmasını talep etti

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google’dan Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu’nun (VGTRK) şubelerine ait... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T22:03+0300

2022-04-17T22:03+0300

2022-04-17T22:03+0300

dünya

rusya

google

rusya devlet radyo ve televizyon kurumu (vgtrk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053383069_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7be65dce3f083a78a42a27be130b642c.jpg

Roskomnadzor Telegram kanalından yapılan açıklamada, Google’dan VGTRK şubelerine ait Youtube kanallarına getirilen kısıtlamaları derhal kaldırmasının talep edildiği belirtildi.Açıklamada, “Roskomnadzor, Google LLC'den Rus devlet bölgesel medyasına ait olan VGTRK şubelerinin Youtube kanallarının derhal erişime açılmasını talep etti” ifadelerine yer verildi.Video paylaşım servisinin yönetimi tarafından özellikle Stavropolye, Krasnodar, Başkurtistan, Novosibirsk, Kuzbass ve Çeçenistan’ın Vaynah kanallarının engellediği kaydedilen açıklamada, Youtube’un Rus medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının serbest bilgi akışı ve engelsiz erişim ile ilgili kilit ilkeleri temelden ihlal ettikleri vurgulandı.Roskomnadzor, Rus devlet medya kanallarının engellenmesini kabul edilemez olarak gördüğünü ve tüm kısıtlamaların derhal kaldırılmasını, kurumun bilgilendirilmesini ve kısıtlayıcı önlemlerin gerekçelerinin açıklanmasını talep ettiğini ifade etti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, google, rusya devlet radyo ve televizyon kurumu (vgtrk)