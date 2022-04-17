Rus medya düzenleyicisi, Google’dan VGTRK Youtube kanallarının derhal erişime açılmasını talep etti
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google’dan Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu’nun (VGTRK) şubelerine ait Youtube kanallarına getirilen kısıtlamaların derhal kaldırılmasını talep etti.
Roskomnadzor Telegram kanalından yapılan açıklamada, Google’dan VGTRK şubelerine ait Youtube kanallarına getirilen kısıtlamaları derhal kaldırmasının talep edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Roskomnadzor, Google LLC'den Rus devlet bölgesel medyasına ait olan VGTRK şubelerinin Youtube kanallarının derhal erişime açılmasını talep etti” ifadelerine yer verildi.
Video paylaşım servisinin yönetimi tarafından özellikle Stavropolye, Krasnodar, Başkurtistan, Novosibirsk, Kuzbass ve Çeçenistan’ın Vaynah kanallarının engellediği kaydedilen açıklamada, Youtube’un Rus medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının serbest bilgi akışı ve engelsiz erişim ile ilgili kilit ilkeleri temelden ihlal ettikleri vurgulandı.
Roskomnadzor, Rus devlet medya kanallarının engellenmesini kabul edilemez olarak gördüğünü ve tüm kısıtlamaların derhal kaldırılmasını, kurumun bilgilendirilmesini ve kısıtlayıcı önlemlerin gerekçelerinin açıklanmasını talep ettiğini ifade etti.
Açıklamada, “Roskomnadzor, Google LLC'den Rus devlet bölgesel medyasına ait olan VGTRK şubelerinin Youtube kanallarının derhal erişime açılmasını talep etti” ifadelerine yer verildi.
Video paylaşım servisinin yönetimi tarafından özellikle Stavropolye, Krasnodar, Başkurtistan, Novosibirsk, Kuzbass ve Çeçenistan’ın Vaynah kanallarının engellediği kaydedilen açıklamada, Youtube’un Rus medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının serbest bilgi akışı ve engelsiz erişim ile ilgili kilit ilkeleri temelden ihlal ettikleri vurgulandı.
Roskomnadzor, Rus devlet medya kanallarının engellenmesini kabul edilemez olarak gördüğünü ve tüm kısıtlamaların derhal kaldırılmasını, kurumun bilgilendirilmesini ve kısıtlayıcı önlemlerin gerekçelerinin açıklanmasını talep ettiğini ifade etti.