https://tr.sputniknews.com/20220417/salvador-dalinin-eserleri-nftye-donusturuldu-1055626967.html
Salvador Dali'nin eserleri NFT'ye dönüştürüldü
Salvador Dali'nin eserleri NFT'ye dönüştürüldü
Dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin eserleri NFT'ye dönüştürüldü. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T15:34+0300
2022-04-17T15:34+0300
2022-04-17T15:38+0300
salvador dali
yaşam
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satış
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Sürrealizm akımının en önemli temsilcilerinden biri olan İspanyol ressam ve heykeltıraş Salvador Dali'nin heykelleri, Dali'nin en büyük özel sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Dali Universe ve sanat koleksiyonu platformu Artscapy tarafından NFT'ye dönüştürüldü. Artscapy üzerinden satışa sunulan NFT'ler arasında; Salvador Dalí'nin 'Dance of the Time III', 'Lady Godiva' ve 'Nobility of Time' gibi ikonik eserleri de yer aldı.Aksam.com.tr'nin Design Taxi'den aktardığı habere göre; her bir NFT, 9 bin 999 adet üretildi. Sınırlı sayıdaki NFT'ler, tanesi 30 dolardan satışa çıkarıldı. NFT'leri satın alan kişilerin, geleneksel ödeme yöntemlerini de kullanabileceği ve yalnızca kripto paralarla sınırlı olmadığı da vurgulandı.Eserlerin korumasına yardımcı olacakPaylaşılan diğer bilgilere göre; Salvador Dali'nin NFT eserlerinin satışından elde edilen gelirler, doğrudan Dali Universe'e bağışlanacak. Bağış, platformun ünlü ressamın eserlerini korumasına yardımcı olacak.
https://tr.sputniknews.com/20170721/salvador-dali-mezar-1029371995.html
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salvador dali, nft, satış
Salvador Dali'nin eserleri NFT'ye dönüştürüldü
15:34 17.04.2022 (güncellendi: 15:38 17.04.2022) Abone ol
Dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin eserleri NFT'ye dönüştürüldü.
Sürrealizm akımının en önemli temsilcilerinden biri olan İspanyol ressam ve heykeltıraş Salvador Dali'nin heykelleri, Dali'nin en büyük özel sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Dali Universe ve sanat koleksiyonu platformu Artscapy tarafından NFT'ye dönüştürüldü. Artscapy üzerinden satışa sunulan NFT'ler arasında; Salvador Dalí'nin 'Dance of the Time III', 'Lady Godiva' ve 'Nobility of Time' gibi ikonik eserleri de yer aldı.
Aksam.com.tr'nin
Design Taxi'den aktardığı habere göre; her bir NFT, 9 bin 999 adet üretildi. Sınırlı sayıdaki NFT'ler, tanesi 30 dolardan satışa çıkarıldı. NFT'leri satın alan kişilerin, geleneksel ödeme yöntemlerini de kullanabileceği ve yalnızca kripto paralarla sınırlı olmadığı da vurgulandı.
Eserlerin korumasına yardımcı olacak
Paylaşılan diğer bilgilere göre; Salvador Dali'nin NFT eserlerinin satışından elde edilen gelirler, doğrudan Dali Universe'e bağışlanacak. Bağış, platformun ünlü ressamın eserlerini korumasına yardımcı olacak.