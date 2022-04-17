https://tr.sputniknews.com/20220417/sezonu-600-liradan-acmisti-erigin-kilosu-90-tlye-dustu-1055623019.html
Sezonu 600 liradan açmıştı: Erkenci eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
Sezonu 600 liradan açmıştı: Erkenci eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
Mersin'in Erdemli ilçesinde geçen ay hasadı yapıldıktan sonra 600 TL'den satılan erkenci eriğin kilosu, 90 TL'ye indi. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T11:48+0300
2022-04-17T11:48+0300
2022-04-17T11:56+0300
erik
ekonomi
düşüş
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Geçen ay Necla Celeb'e ait 1.5 dönümlük serada ilk hasadı yapılan can eriğin kilosu 600 TL'den satıldı. İlk erikler, 70 gramlık paketler halinde büyükşehirlere gönderildi. Silifke ve Mut ilçelerinde de üretilen örtü altı eriğin hasadına 10 gün önce başlandı. Üretimin artmasıyla birlikte eriğin kilo fiyatı da 90 TL'ye geriledi.Keban Mahallesi'nde erik üretimi yapan çiftçi Faruk Doğan hem fiyatından hem rekoltesinden memnun olduğunu söyledi. '15-20 liralara kadar düşer'Doğan, "Yurt içi pazarında bizim için çok iyi fiyata gidiyor. Bu yıl kış şartları zorlu geçti. Eriklerimizi açıktan 15-20 gün önce çıkarttık. Bu yıl eriğin rekoltesinden de çok memnunuz, 20 gün sonra açıkta erikler hasat edilmeye başlayınca fiyatlar 15-20 liralara kadar düşer" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220308/turfanda-ortu-alti-hasadi-basladi-kilosu-600-tl-1054521310.html
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erik, düşüş
Sezonu 600 liradan açmıştı: Erkenci eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
11:48 17.04.2022 (güncellendi: 11:56 17.04.2022) Abone ol
Mersin'in Erdemli ilçesinde geçen ay hasadı yapıldıktan sonra 600 TL'den satılan erkenci eriğin kilosu, 90 TL'ye indi.
Geçen ay Necla Celeb'e ait 1.5 dönümlük serada ilk hasadı yapılan can eriğin kilosu 600 TL'den satıldı. İlk erikler, 70 gramlık paketler halinde büyükşehirlere gönderildi. Silifke ve Mut ilçelerinde de üretilen örtü altı eriğin hasadına 10 gün önce başlandı. Üretimin artmasıyla birlikte eriğin kilo fiyatı da 90 TL'ye geriledi.
Keban Mahallesi'nde erik üretimi yapan çiftçi Faruk Doğan hem fiyatından hem rekoltesinden memnun olduğunu söyledi.
'15-20 liralara kadar düşer'
Doğan, "Yurt içi pazarında bizim için çok iyi fiyata gidiyor. Bu yıl kış şartları zorlu geçti. Eriklerimizi açıktan 15-20 gün önce çıkarttık. Bu yıl eriğin rekoltesinden de çok memnunuz, 20 gün sonra açıkta erikler hasat edilmeye başlayınca fiyatlar 15-20 liralara kadar düşer" dedi.