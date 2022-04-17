https://tr.sputniknews.com/20220417/sirbistan-ingilterenin-kosovali-arnavutlara-silah-tedarik-etmesini-dusmanca-adim-olarak-niteledi-1055629059.html

Sırbistan, İngiltere'nin Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesini düşmanca adım olarak niteledi

Sırbistan, İngiltere'nin Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesini düşmanca adım olarak niteledi

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesini düşmanca adım olduğunu belirtti. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T17:52+0300

2022-04-17T17:52+0300

2022-04-17T17:52+0300

dünya

sırbistan

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesinin düşmanca adım olduğu ifade edildi.Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, “Teröristleri silahlandırıp barış umut edemezsiniz. Çok endişeliyim” diyerek, Kosova'nın NATO ile yakınlaşması ve entegrasyonunun tek amacının ‘Sırbistan'ı kışkırtmak’ olduğunu vurguladı.Sırp haber sitesi Vecernje Novosti daha önce Londra’nın Priştine’ye 50 adet Javelin ve NLAW tanksavar füze sistemi tedarik ettiğini duyurdu. Haberde ayrıca Kosovalı savaşçılara bu sistemleri kullanma eğitimi de verileceği kaydedildi.

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sırbistan