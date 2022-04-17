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https://tr.sputniknews.com/20220417/sirbistan-ingilterenin-kosovali-arnavutlara-silah-tedarik-etmesini-dusmanca-adim-olarak-niteledi-1055629059.html
Sırbistan, İngiltere'nin Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesini düşmanca adım olarak niteledi
Sırbistan, İngiltere'nin Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesini düşmanca adım olarak niteledi
Sırbistan İçişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesini düşmanca adım olduğunu belirtti. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T17:52+0300
2022-04-17T17:52+0300
dünya
sırbistan
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesinin düşmanca adım olduğu ifade edildi.Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, “Teröristleri silahlandırıp barış umut edemezsiniz. Çok endişeliyim” diyerek, Kosova'nın NATO ile yakınlaşması ve entegrasyonunun tek amacının ‘Sırbistan'ı kışkırtmak’ olduğunu vurguladı.Sırp haber sitesi Vecernje Novosti daha önce Londra’nın Priştine’ye 50 adet Javelin ve NLAW tanksavar füze sistemi tedarik ettiğini duyurdu. Haberde ayrıca Kosovalı savaşçılara bu sistemleri kullanma eğitimi de verileceği kaydedildi.
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Sırbistan, İngiltere'nin Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesini düşmanca adım olarak niteledi

17:52 17.04.2022
© REUTERS / ANTONIO BRONICSırbistan'da seçim
Sırbistan'da seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / ANTONIO BRONIC
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Sırbistan İçişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesini düşmanca adım olduğunu belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kosovalı Arnavutlara silah tedarik etmesinin düşmanca adım olduğu ifade edildi.
Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, “Teröristleri silahlandırıp barış umut edemezsiniz. Çok endişeliyim” diyerek, Kosova'nın NATO ile yakınlaşması ve entegrasyonunun tek amacının ‘Sırbistan'ı kışkırtmak’ olduğunu vurguladı.
Sırp haber sitesi Vecernje Novosti daha önce Londra’nın Priştine’ye 50 adet Javelin ve NLAW tanksavar füze sistemi tedarik ettiğini duyurdu. Haberde ayrıca Kosovalı savaşçılara bu sistemleri kullanma eğitimi de verileceği kaydedildi.
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