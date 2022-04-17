https://tr.sputniknews.com/20220417/son-dakika--mhk-baskani-ferhat-gundogdu-istifa-etti-1055627544.html
'MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti' iddiası
'MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti' iddiası
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevini bırakma kararı aldığı iddia edildi. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T15:57+0300
2022-04-17T15:57+0300
2022-04-17T16:26+0300
merkez hakem kurulu (mhk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
istifa
spor
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Nihat Özdemir'in ardından istifalar gelmeye devam ediyor. A Spor'un geçtiği son dakika gelişmesine göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu görevini bırakma kararı aldı.Ayrıntılar geliyor...
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merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff), istifa
'MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti' iddiası
15:57 17.04.2022 (güncellendi: 16:26 17.04.2022) Abone ol
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevini bırakma kararı aldığı iddia edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Nihat Özdemir'in ardından istifalar gelmeye devam ediyor. A Spor'un geçtiği son dakika gelişmesine göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu görevini bırakma kararı aldı.