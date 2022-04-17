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'MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti' iddiası
'MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti' iddiası
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevini bırakma kararı aldığı iddia edildi. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T15:57+0300
2022-04-17T16:26+0300
merkez hakem kurulu (mhk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
istifa
spor
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Nihat Özdemir'in ardından istifalar gelmeye devam ediyor. A Spor'un geçtiği son dakika gelişmesine göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu görevini bırakma kararı aldı.Ayrıntılar geliyor...
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merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff), istifa

'MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti' iddiası

15:57 17.04.2022 (güncellendi: 16:26 17.04.2022)
© DHAMHK Başkanı Ferhat Gündoğdu
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© DHA
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevini bırakma kararı aldığı iddia edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Nihat Özdemir'in ardından istifalar gelmeye devam ediyor. A Spor'un geçtiği son dakika gelişmesine göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu görevini bırakma kararı aldı.
Ayrıntılar geliyor...
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