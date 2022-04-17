https://tr.sputniknews.com/20220417/teskten-bankalara-dugun-kredisi-cagrisi-maliyeti-200-bin-liraya-cikti-1055628922.html

TESK'ten bankalara düğün kredisi çağrısı: Maliyeti 200 bin liraya çıktı

TESK'ten bankalara düğün kredisi çağrısı: Maliyeti 200 bin liraya çıktı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl yapılacak düğün sayısının 1 milyonu aşmasını beklediklerini açıkladı... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T17:49+0300

2022-04-17T17:49+0300

2022-04-17T17:50+0300

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yaz düğün sezonunun hareketli geçmesini beklediklerini, destek paketleriyle buna ivme kazandırılması gerektiğini belirtti.Palandöken yaptığı açıklamada, bu sezon, Kovid-19 salgın koşullarında düğün yapmak istemeyen çiftlerin etkisiyle son 2 yıldan daha fazla düğün organizasyonu olacağını öngördüklerini ifade etti.Ramazanın bitmesiyle düğün sezonunun canlanmaya başlayacağını belirten Palandöken, şu ifadeleri kullandı:"Salgın başından bu yana çoğu sektörde durulmalar yaşandı. Organizasyonların ertelenmesi, daha kısıtlı organizasyonların yapılması gibi sebeplerden düğün sektöründe müşteri kayıpları bir hayli arttı.Fotoğrafçılar, düğün salonları, gelinlikçi, çiçekçi, çeyizci, beyaz eşyacı gibi binlerce esnafımız olumsuz etkilendi. Dolayısıyla 2 yıldır yaz sezonları düğün sektörü için verimli geçmedi.u yıl evlenecek çiftlerimiz ve aileleri sezonda yoğunluktan dolayı mağdur olmamak adına kuyumcudan beyaz eşyacıya, fotoğrafçıdan düğün salonuna tüm hazırlıklarını tamamlamalı."'Piyasa koşulları baz alınarak yeni paketler sunulmalı'Palandöken, 2020'de 488 bin 335 çiftin evlendiğini, bu sayının 2021'de yüzde 15 artarak 561 bin 710 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.Bu yıl söz konusu sayının 2 katına çıkacağını öngördüklerine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20210328/teskten-dugun-sektorunun-canlanmasi-icin-evlilik-kredisi-onerisi-1044135226.html

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türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)