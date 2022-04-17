https://tr.sputniknews.com/20220417/tiktok-akimi-icin-mesire-alanini-yaktilar-supheli-4-cocuk-gozaltina-alindi-1055628331.html

TikTok akımı için mesire alanını yaktılar: Şüpheli 4 çocuk gözaltına alındı

TikTok akımı için mesire alanını yaktılar: Şüpheli 4 çocuk gözaltına alındı

Erzurum’da mesire alanında çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. TikTok akımı için yangını çıkardığı iddia edilen 4 çocuk... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T17:02+0300

2022-04-17T17:02+0300

2022-04-17T17:08+0300

tiktok

türkiye

yangın

erzurum

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Erzurum’daki yangın, saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesindeki Mevlana Parkı mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, TikTok adlı sosyal medya uygulamasına video çekmek için mesire alanını ateşe veren çocuklar, videoyu çektikten sonra alandan koşarak ayrıldı. Çevredekilerin durumu görmesi üzerine olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili yaşları 15-18 arasında değişen 4 çocuk ise gözaltına alındı.

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tiktok, yangın, erzurum