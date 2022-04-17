https://tr.sputniknews.com/20220417/tiktok-akimi-icin-mesire-alanini-yaktilar-supheli-4-cocuk-gozaltina-alindi-1055628331.html
TikTok akımı için mesire alanını yaktılar: Şüpheli 4 çocuk gözaltına alındı
TikTok akımı için mesire alanını yaktılar: Şüpheli 4 çocuk gözaltına alındı
Erzurum’da mesire alanında çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. TikTok akımı için yangını çıkardığı iddia edilen 4 çocuk... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T17:02+0300
2022-04-17T17:02+0300
2022-04-17T17:08+0300
tiktok
türkiye
yangın
erzurum
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Erzurum’daki yangın, saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesindeki Mevlana Parkı mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, TikTok adlı sosyal medya uygulamasına video çekmek için mesire alanını ateşe veren çocuklar, videoyu çektikten sonra alandan koşarak ayrıldı. Çevredekilerin durumu görmesi üzerine olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili yaşları 15-18 arasında değişen 4 çocuk ise gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211008/tiktokta-ogretmenini-tokatla-challangeina-katilan-bir-cocuk-ogretmenini-hastanelik-etti-1049647870.html
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tiktok, yangın, erzurum
TikTok akımı için mesire alanını yaktılar: Şüpheli 4 çocuk gözaltına alındı
17:02 17.04.2022 (güncellendi: 17:08 17.04.2022) Abone ol
Erzurum’da mesire alanında çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. TikTok akımı için yangını çıkardığı iddia edilen 4 çocuk ise gözaltına alındı.
Erzurum’daki yangın, saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesindeki Mevlana Parkı mesire alanında meydana geldi.
İddiaya göre, TikTok adlı sosyal medya uygulamasına video çekmek için mesire alanını ateşe veren çocuklar, videoyu çektikten sonra alandan koşarak ayrıldı.
Çevredekilerin durumu görmesi üzerine olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili yaşları 15-18 arasında değişen 4 çocuk ise gözaltına alındı.