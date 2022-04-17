https://tr.sputniknews.com/20220417/turkiyede-koronavirus-salgininin-son-24-saati-3-bin-268-yeni-vaka-17-can-kaybi-1055631012.html

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 3 bin 268 yeni vaka, 17 can kaybı

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 3 bin 268 yeni vaka, 17 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi. 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T21:12+0300

2022-04-17T21:12+0300

2022-04-17T21:12+0300

türkiye

koronavirüs

vaka sayısı

türkiye’de kovid-19 salgını

can kaybı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054360235_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_14902227f380ab01c8923cec9b163bfc.jpg

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 952 oldu.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 333 bin 131 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, vaka sayısı, türkiye’de kovid-19 salgını, can kaybı