https://tr.sputniknews.com/20220417/turkiyede-koronavirus-salgininin-son-24-saati-3-bin-268-yeni-vaka-17-can-kaybi-1055631012.html
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 3 bin 268 yeni vaka, 17 can kaybı
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 3 bin 268 yeni vaka, 17 can kaybı
Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T21:12+0300
2022-04-17T21:12+0300
2022-04-17T21:12+0300
türkiye
koronavirüs
vaka sayısı
türkiye’de kovid-19 salgını
can kaybı
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 952 oldu.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 333 bin 131 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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koronavirüs, vaka sayısı, türkiye’de kovid-19 salgını, can kaybı
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 3 bin 268 yeni vaka, 17 can kaybı
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Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 952 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 333 bin 131 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.