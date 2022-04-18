https://tr.sputniknews.com/20220418/abd-ile-g-kore-dijital-askeri-tatbikatla-damarina-bastiklari-k-koreye-masaya-don-cagrisi-yapti-1055656984.html

ABD ile G. Kore, online askeri tatbikatla damarına bastıkları K. Kore'ye 'masaya dön' çağrısı yaptı

ABD ile G. Kore, online askeri tatbikatla damarına bastıkları K. Kore'ye 'masaya dön' çağrısı yaptı

Geçen hafta Kore Yarımadası açıklarına 5 yıldır ilk kez uçak gemisi gönderen ABD, Kuzey Kore'nin 'bedel ödetme' tepkisine rağmen, bugün Güney Kore ile 9 günlük... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T19:59+0300

2022-04-18T19:59+0300

2022-04-18T20:24+0300

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kuzey kore

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ABD ile Güney Kore, ortak askeri eylemleriyle Kuzey Kore'nin silah denemesi misillemesini tetiklemelerinin ardından Pyongyang'ı suçlu gösterme politikasına yeni varyasyon ekledi. Dün Kuzey Kore devletinin kontrolündeki haber sitesi Uriminzokkiri'nin "İşgalciler ve provokatörler eylemlerinin bedelini ödeyecek" tepkisine rağmen, bugün ABD ile Güney Kore'nin 28 Nisan'da komutanlık tatbikatı boyutu alacak olan bahar dönemi büyük kombine askeri tatbikatı başladı. 9 günlük tatbikat, bilgisayar simülasyonu olarak düzenleniyor.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, tatbikatla ilgili "Güney Kore ile ABD birliklerinin birleşik operasyonel yeteneklerini geliştirip birleşik savunma duruşunu daha da sağlamlaştıracak" açıklamasını yaptı. Genelde mart ayında yapılan ABD-Güney Kore yıllık bahar tatbikatları bu yıl Kovid pandemisi ve Güney Kore devlet başkanlığı seçimleri nedeniyle ertelenmişti. Güney Kore'de 'Edepsiz Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u terbiye' vaadiyle devlet başkanı seçilen Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye yönelik askeri sertleşme politikası çerçevesinde, uçak gemileri, nükleer bombardıman uçakları ve denizaltılar gibi Amerikan stratejik varlıklarının bölgeye yeniden konuşlandırılmasını talep ediyor.Böyle bir ortamda bugün Güney Kore'ye iki günlük ziyaret düzenleyen ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Pyongyang'ın füze denemelerine 'güçlü karşılık vermek gerektiği' konusunda Seul ile hemfikir olduklarını söyledi. Güney Koreli mevkidaşıyla görüşen Kim, "Yarımadada olası en güçlü ortak caydırıcılık kabiliyetini kalıcı hale getirmek gerektiğinde de hemfikir kaldık" dedi. Ancak 'Kuzey Kore'ye düşmanca niyetler beslemedikleri ve diplomasi kapısını kapamadıklarını' sözlerine ekleyen Kim, 'ABD yönetiminin bu ülkeyle önşartsız olarak her yerde görüşmeye hazır olduğu' söylemini tekrarladı. Güney'in Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Noh Kyu-duk da Kuzey'i 'barış görüşmelerine geri dönmeye' çağırdı. Kim Jong-un yönetimi ise masaya geri dönmek için önce Washington'ın 'düşmanca politikalarına son vermesi' şartını koşuyor. Uzmanlara göre bu, Kuzey'in işgal provası olarak gördüğü ABD-Güney Kore ortak tatbikatlarının askıya alınmasından ABD yaptırımlarının hafifletilmesine dek uzanıyor.Hal böyleyken, önceki gün Güney Kore Genelkurmayı, Kuzey Kore'nin Hamhung kentinden Japon Denizi istikametine doğru 25 km yüksekliğe ulaşıp 110 kilometre mesafe kat ederek ses hızının 4 katı sürate ulaşan iki füze fırlattığını duyurdu. Kuzey Kore devletinin Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) ise yeni tip taktik güdümlü bir füze denemesinin lider Kim Jong-un'un gözetiminde başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirirken, ne zaman yapıldığını belirtmedi. Bazı analistler, bunun muhtemelen Güney Kore'yi vurabilecek, taktik nükleer savaş başlığı monte edilebilecek kısa menzilli balistik füze olduğunu söyledi.Kuzey Kore, 2022'nin başından beri 13 kez gerçekleştirdiği füze denemelerine 'canavar' lakaplı, Amerika'yı vurabilecek, nükleer savaş başlığı takılabilecek kıtalararası balistik füze (ICBM) de dahil etti. Bu, Pyongyang'ın Kasım 2017'den beri ilk ICBM denemesi oldu. ABD'li yetkililer sırada Kuzey Kore'nin nükleer silah denemesinin olduğu görüşünde.

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