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https://tr.sputniknews.com/20220418/abdde-bir-avmyi-tarayarak-14-kisiyi-yaralayan-sanik-25-bin-dolar-kefaletle-serbest-kalabilecek-1055648275.html
ABD'de bir AVM'yi tarayarak 14 kişiyi yaralayan sanık, 25 bin dolar kefaletle serbest kalabilecek
ABD'de bir AVM'yi tarayarak 14 kişiyi yaralayan sanık, 25 bin dolar kefaletle serbest kalabilecek
ABD'de bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenleyerek 14 kişinin yaralanmasına neden olan sanık hakkında 25 bin dolar kefalet bedeli belirlendi. Sanık... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T15:18+0300
2022-04-18T15:31+0300
dünya
abd
sanık
dolar
kefalet
kefaletle serbest
mahkeme
yaralama
avm
saldırı
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ABD'nin Güney Karolina eyaletinin başkenti Columbia'da 16 Nisan Cumartesi günü bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu toplam 14 kişi yaralandı.Columbia Polis Departmanı'nın aktardığına göre, saldırıdan sonra şüphelilerden biri olan Jewayne Price tutuklandı. Güney Karolina'da mahkeme, Price için 25 bin dolarlık bir kefalet bedeli belirledi. Price, bu tutarın ödenmesi halinde elektronik kelepçe ile ev hapsinde kalacak. Güney Karolina'nın başkentinde cumartesi öğleden sonra işlek bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 14 kişi yaralanmıştı. Kurbanların yaşları 15 ila 75 arasında değişiyordu.Sanık, silahlı saldırının ardından kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınan üç kişiden biriydi. Daha sonra diğer iki zanlı serbest bırakıldı. Pazar günü Güney Karolina'nın Furman kentindeki Cara's Lounge'da başka bir toplu silahlı saldırı meydana geldi ve bu saldırı sonucunda da en az 9 kişi yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220417/abdnin-guney-karolina-eyaletinde-ust-uste-ikinci-silahli-saldiri-9-kisi-yaralandi-1055630902.html
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abd, sanık, dolar, kefalet, kefaletle serbest, mahkeme, yaralama, avm, saldırı, silahlı saldırı

ABD'de bir AVM'yi tarayarak 14 kişiyi yaralayan sanık, 25 bin dolar kefaletle serbest kalabilecek

15:18 18.04.2022 (güncellendi: 15:31 18.04.2022)
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AA
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ABD'de bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenleyerek 14 kişinin yaralanmasına neden olan sanık hakkında 25 bin dolar kefalet bedeli belirlendi. Sanık, 25 bin doların ödenmesi durumunda ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılacak.
ABD'nin Güney Karolina eyaletinin başkenti Columbia'da 16 Nisan Cumartesi günü bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu toplam 14 kişi yaralandı.
Columbia Polis Departmanı'nın aktardığına göre, saldırıdan sonra şüphelilerden biri olan Jewayne Price tutuklandı.
Güney Karolina'da mahkeme, Price için 25 bin dolarlık bir kefalet bedeli belirledi. Price, bu tutarın ödenmesi halinde elektronik kelepçe ile ev hapsinde kalacak.
Güney Karolina'nın başkentinde cumartesi öğleden sonra işlek bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 14 kişi yaralanmıştı. Kurbanların yaşları 15 ila 75 arasında değişiyordu.
Sanık, silahlı saldırının ardından kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınan üç kişiden biriydi. Daha sonra diğer iki zanlı serbest bırakıldı.
Pazar günü Güney Karolina'nın Furman kentindeki Cara's Lounge'da başka bir toplu silahlı saldırı meydana geldi ve bu saldırı sonucunda da en az 9 kişi yaralandı.
ABD - polis - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
DÜNYA
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde üst üste ikinci silahlı saldırı: 9 kişi yaralandı
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