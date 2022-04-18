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ABD'li model Bella Hadid, Instagram'ı Filistin paylaşımlarını sansürlemekle suçladı
ABD'li model Bella Hadid, Instagram'ı Filistin paylaşımlarını sansürlemekle suçladı
Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, sosyal medya platformu Instagram'ı Filistin içerikli paylaşımlarını sansürlemekle suçladı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
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bella hadid
dünya
filistin
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Bella Hadid, İsrail ile Filistin arasında gerginlik ve şiddet olaylarının artması üzerine yaptığı açıklamada, "Filistin hakkında yaptığım paylaşımlarım hemen engelleniyor" ifadesini kullandı.Bella, Filistin hakkındaki paylaşımlarının Instagram'da sansürlendiği için daha az kişiye ulaştığını belirtti.İsrail ve Filistin'de şiddetin arttığı ve 3 dinin kutsal günlerinin kesiştiği bu dönemde gerilimin daha da tırmanmasından endişe ediliyor.Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırıyor.
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bella hadid, filistin, instagram

ABD'li model Bella Hadid, Instagram'ı Filistin paylaşımlarını sansürlemekle suçladı

00:44 18.04.2022 (güncellendi: 00:45 18.04.2022)
© AFP 2022 / Anne-Christine PoujoulatJean-Paul Gaultier'nin son Couture defilesi
Jean-Paul Gaultier'nin son Couture defilesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat
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Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, sosyal medya platformu Instagram'ı Filistin içerikli paylaşımlarını sansürlemekle suçladı.
Bella Hadid, İsrail ile Filistin arasında gerginlik ve şiddet olaylarının artması üzerine yaptığı açıklamada, "Filistin hakkında yaptığım paylaşımlarım hemen engelleniyor" ifadesini kullandı.
Bella, Filistin hakkındaki paylaşımlarının Instagram'da sansürlendiği için daha az kişiye ulaştığını belirtti.
İsrail ve Filistin'de şiddetin arttığı ve 3 dinin kutsal günlerinin kesiştiği bu dönemde gerilimin daha da tırmanmasından endişe ediliyor.
Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırıyor.
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