https://tr.sputniknews.com/20220418/abdli-model-bella-hadid-instagrami-filistin-paylasimlarini-sansurlemekle-sucladi-1055632852.html

ABD'li model Bella Hadid, Instagram'ı Filistin paylaşımlarını sansürlemekle suçladı

ABD'li model Bella Hadid, Instagram'ı Filistin paylaşımlarını sansürlemekle suçladı

Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, sosyal medya platformu Instagram'ı Filistin içerikli paylaşımlarını sansürlemekle suçladı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

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bella hadid

dünya

filistin

instagram

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Bella Hadid, İsrail ile Filistin arasında gerginlik ve şiddet olaylarının artması üzerine yaptığı açıklamada, "Filistin hakkında yaptığım paylaşımlarım hemen engelleniyor" ifadesini kullandı.Bella, Filistin hakkındaki paylaşımlarının Instagram'da sansürlendiği için daha az kişiye ulaştığını belirtti.İsrail ve Filistin'de şiddetin arttığı ve 3 dinin kutsal günlerinin kesiştiği bu dönemde gerilimin daha da tırmanmasından endişe ediliyor.Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırıyor.

filistin

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bella hadid, filistin, instagram