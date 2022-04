AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mescid-i Aksa'nın statüsü dokunulmazdır

https://tr.sputniknews.com/20220418/ak-parti-sozcusu-omer-celik-mescid-i-aksanin-statusu-dokunulmazdir--1055654756.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunun bilinmesini istiyoruz. Mescid-i Aksa'nın statüsü dokunulmazdır"... 18.04.2022

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Pençe-Kilit Harekâtı hakkında bilgi veren Çelik, "Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı'nı başlattı. Burada BM'nin ilgili maddesinin bize sağladığı haklardan faydalanarak, bu operasyonu gerçekleştiriyoruz. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz. Mehmetçiğin hedefine ulaşacağından şüphemiz yok." dedi.Çelik'in açıklamaları şöyle:"Arkadaşlarımız teşkilat içinde çok güçlü çalışmalarda bulunuyor. Faaliyetlerimiz artarak devam edecek.Diyarbakır annelerini de her defasında buradan selamlıyoruz. Onların Ramazan aylarını tebrik ediyorum. Onların her zaman aklımızda olduğunu bilmelerini istiyorum.Değerli arkadaşlarım, Ramazan ayında her zaman karşılaştığımız birtakım şiddet olayları oluyor. En çok içimizi yakan olay kuşkusuz Filistinli müslümanlara uygulanan şiddettir. Bu olayları şiddetle kınadığımızı, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunun bilinmesini istiyoruz.804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastasının kalmaması sevindirici bir olaydır. Sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarına müteşekkiriz. Türkiye'nin sağlık konusunda kabiliyeti, donanımının yüksek olması ve Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen şehir hastaneleri gibi büyük adımların olması, pandemi sırasında diğer ülkeler arasından başarıyla çıkmamızı sağladı. Normalleşme, sağlık çalışanlarının çabası sayesinde oldu.Ukrayna kriziSavaş yoluyla sorun çömeye çalışmanın küresel olumsuz sonuçları olduğu görülüyor. İstanbul'daki müzakere sürecinin desteklenmesi bu süreçte çok önemlidir. Nitekim, Putin ile görüşme yapan Avusturya Başbakanı şu açıklamayı yaptı: 'Beni memnun eden tek şey Putin İstanbul görüşmelerine katılabileceğini açıklamasıdır' Türkiye bu süreçte tüm müzakerelerin yükünü omzuna almıştır. Buna diğer ülkelerin daha fazla destek vermesi lazımdır. Rusya'nın hedefini Donbas bölgesini kaydırması daha yoğun çatışmalara yol açacaktır.Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce ateşkes imzalanmalı, barış inşa edilmelidir.Türkiye-ABD ilişkileriABD ile Ukrayna, enerji güvenliği ve ticaret gibi geliştirebileceğimiz birçok ortaklık konusu var. Ancak, ABD'nin terör örgütü YPG'ye desteği bu konulara gölge düşürmektedir. Bir NATO mütteği, diğer bir NATO müttefiğinin terörist olarak kabul ettiği bir örgüte destek vermemelidir. YPG DAEŞ ile mücadele etmemektedir. ABD'nin bu çirkin siyasete karşı bir strateji geliştirmesi gerekmektedir.Milli Savunma Bkanlığımız 30 Eylül tarihli mektupla 40 adet F-16 uçak alınmasını talep etmiştir. En son Mart ayında bu görüşmeler gerçekleştirdi. Şİmdi daha geniş bir talep mektubu iletilecek. NATO müttefikleri arasında birtakım adı konulmamış ambargoların olması mantıksızdır.Tüm NATO müttefikleri aynı anda güvendeyse, hiçbiri güvende değildir. Müttefikler arasında kısıtlama değil, dayanışma olmalıdır.Fransa seçimleriFransa'daki seçimleri yakından takip ediyoruz. Hiçbir ülkenin iç siyasetine karışamayız. Ancak, göçmen karşıtlığının tüm AB'de yükselmesi endişe vericidir. İslam düşmanlığının normalleşmesi demokrasileri zehirlemektedir. Aşırı sağın yükselişi tüm dünya için kötüdür ve tedbirlerin alınması gerekir.Maalesef kimlik siyasetinin hiç yapılması gereken alan sanattır. Ancak, bir sanatçı hükümetin etkinliğine katıldığında, bu durum hemen siyasileştiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Ramazan ayında toplumun tüm gruplarıyla bir araya geliyor. Ancak, kimliklerini başkalarının yaptığı faaliyetleri değersizleştirmek üzerine inşa eden bir güruh var. Başkasını sürekli inkar eden yaklaşımlardan uzak durulması gerekiyor. Biz sanatçılarımızı her zaman yaptıkları üretimle takdir etmek isteriz.Sanatçıların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftar yapmasıMaalesef kimlik siyasetinin hiç yapılması gereken alan sanattır. Ancak, bir sanatçı hükümetin etkinliğine katıldığında, bu durum hemen siyasileştiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Ramazan ayında toplumun yüm gruplarıyla bir araya geliyor. Ancak, kimliklerini başkalarının yaptığı faaliyetleri değersizleştirmek üzerine inşa eden bir güruh var. Başkasını sürekli inkar eden yaklaşımlardan uzak durulması gerekiyor. Biz sanatçılarımızı her zaman yaptıkları üretimle takdir etmek isteriz.Muhalefetin 6'lı masa toplantılarıBu durum giderek bir Türkiye tartışması olmaktan çıkıp,bu 6'lı mekanizmanın iç sorunlarının ifadesine dönüşüyor. İtitfak içinde kaç ittifak olacağı gibi durumlar AK parti'nin enerjisini harcamasını gerektirmemektedir.Karamollaoğlu'nun ifadeleriTemel Bey'in 'Suriye'de oratlıkğı ilk kez Türkiye karıştırdı" ifadeleri son derece yanlış ve üzücüdür. Çok büyük bir haksızlıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile ilk görüşmesinde, ülkeyi demokratiktikleştirmesini, Suriye'de yaşayan Kürtlere vatandaşlık verilmesini istemiştir."

