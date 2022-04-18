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Almanya'da 'döner' krizi
Almanya'da 'döner' krizi
Akaryakıt ve gıdada yükselişe geçen fiyatlar, Almanya'da en çok tüketilen yemeklerden biri olan döneri de vurdu. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T07:25+0300
2022-04-18T07:25+0300
ekonomi
almanya
döner
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Almanya'da en çok tüketilen fast food olarak bilinen döner, ülke gündemini meşgul etmeye başladı.Konuyu "Fiyatlarda dramatik artış: Döner şoku" başlığıyla gündeme getiren Alman Bild gazetesi, "imdada yetişen" et dönerin fiyatında ciddi oranda artış yaşandığı, Berlin'de son döneme kadar 3.5 euro ödeyenlerin artık 5-6 euro arasında ödemeler yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.Haberde ayrıca, sektörün yaklaşık altı aydır çok zor günlerden geçtiği, birçok şirketin artık kâr etmediğinin altı çizildi. Aynı haberde, bazı kebapçıların iki ila üç ay içinde kapanmasının ihtimal dahilinde olduğu, geri kalanı için ise maliyetlerin sonbaharda artmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Buna gerekçe olarak, asgari ücretin saatte 12 euroya yükseltilmesi olduğu kaydedildi.KÜRESEL GIDA FİYATLARINDA REKORBirleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının arzı kesintiye uğratması nedeniyle, bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde martta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmişti.
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almanya, döner

Almanya'da 'döner' krizi

07:25 18.04.2022
© DHAet döner
et döner - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© DHA
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Akaryakıt ve gıdada yükselişe geçen fiyatlar, Almanya'da en çok tüketilen yemeklerden biri olan döneri de vurdu.
Almanya'da en çok tüketilen fast food olarak bilinen döner, ülke gündemini meşgul etmeye başladı.
Konuyu "Fiyatlarda dramatik artış: Döner şoku" başlığıyla gündeme getiren Alman Bild gazetesi, "imdada yetişen" et dönerin fiyatında ciddi oranda artış yaşandığı, Berlin'de son döneme kadar 3.5 euro ödeyenlerin artık 5-6 euro arasında ödemeler yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.
Haberde ayrıca, sektörün yaklaşık altı aydır çok zor günlerden geçtiği, birçok şirketin artık kâr etmediğinin altı çizildi. Aynı haberde, bazı kebapçıların iki ila üç ay içinde kapanmasının ihtimal dahilinde olduğu, geri kalanı için ise maliyetlerin sonbaharda artmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Buna gerekçe olarak, asgari ücretin saatte 12 euroya yükseltilmesi olduğu kaydedildi.
KÜRESEL GIDA FİYATLARINDA REKOR
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının arzı kesintiye uğratması nedeniyle, bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde martta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmişti.
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