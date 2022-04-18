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Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliği, pazartesi ve salı günü "kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği" uyarısında bulundu. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
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ankara
rüzgar
fırtına
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Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, rüzgarın 18 Nisan Pazartesi ve 19 Nisan Salı günleri Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
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ankara, rüzgar, fırtına

Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

01:27 18.04.2022
© AFP 2022 / MARK FELIXİda kasırgası, fırtına, kasırga
İda kasırgası, fırtına, kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / MARK FELIX
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Ankara Valiliği, pazartesi ve salı günü "kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği" uyarısında bulundu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, rüzgarın 18 Nisan Pazartesi ve 19 Nisan Salı günleri Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
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