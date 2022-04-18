Türkiye
SON DAKİKA| Rusya'dan Batı'ya uyarı: Kiev, Paskalya için yeni provokasyonlar hazırlıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220418/applein-yeni-hamile-adam-emojisi-kullanimda-1055640613.html
Apple, 'hamile adam' emojisini tüm kullanıcılarda aktifleştirdi
Apple, 'hamile adam' emojisini tüm kullanıcılarda aktifleştirdi
Ocak ayında 'hamile adam' emojisini sohbet seçeneklerine ekleyeceğini duyuran ve emojinin opsiyonel olarak cihazlara eklenebileceğini belirten Apple, yeni... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T11:53+0300
2022-04-18T12:15+0300
yaşam
apple
hamile
erkek
emoji
cinsiyet
nötr cinsiyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055641860_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e8b096b9c8ad416f30664dd9c64deb48.png
Daha önce 'hamile adam' emojisi de dahil olmak üzere birçok yeni emojiyi kullanıma sunacağını belirten teknoloji devi Apple, yeni güncelleme ile 37 yeni emojinin tüm cihalarda kullanıma sunulduğunu duyurdu.Yeni eklenen cinsiyetsiz emojiler arasında kral veya kraliçeyi simgelemek adına cinsiyetten bağımsız taçlı bir kişi ve 'hamile adam' emojileri bulunuyor. Şirket tarafından, iOS 15.4 yazılım güncellemesi ile 37 yeni emojinin daha kullanıma sunulacağı açıklanmıştı. Emojiler arasında en çok dikkat çeken ise 'hamile' bir erkek emojisi olmuştu. Güncellemede ayrıca eriyen yüz, noktalı çizgili yüz, gözyaşlarını tutturan yüz ve çapraz ağızlı yüz gibi emojilerin yer aldığı da belirtildi.Tüm onaylı emojileri üreten Kaliforniya merkezli Unicode Konsorsiyumu’nun bir parçası olan Emojipedia, 'hamile adam' emojisiyle ‘bazı transseksüel erkekler ve eşcinseller için hamileliğin mümkün olduğunu’ kabul ettiğini vurgulamıştı. Yeni emojiyi kullanıma sunma kararı, muhafazakar kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Fox News Sunucusu Greg Gutfield, emojiyi 'bira göbekli erkeklerin kabulüne yönelik bir adım' olarak nitelendirdi. Gutfield, yazısında "Evet, Tanrıya şükür, son güncellemeyle iPhone'lara sonunda bira göbeği emojisi de geldi" diye yazdı. Öte yandan, söz konusu emoji 5 farklı cilt tonunda kullanılabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210920/hamile-erkek-emojisi-onaylandi-1049083861.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055641860_155:0:1115:720_1920x0_80_0_0_0b6a4936947a38fc4473b53c9779a5ff.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
apple, hamile, erkek, emoji, cinsiyet, nötr cinsiyet

Apple, 'hamile adam' emojisini tüm kullanıcılarda aktifleştirdi

11:53 18.04.2022 (güncellendi: 12:15 18.04.2022)
© Fotoğraf : AppleApple'ın yeni 'hamile adam' emojisi kullanımda
Apple'ın yeni 'hamile adam' emojisi kullanımda - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© Fotoğraf : Apple
Abone olTelegram
Ocak ayında 'hamile adam' emojisini sohbet seçeneklerine ekleyeceğini duyuran ve emojinin opsiyonel olarak cihazlara eklenebileceğini belirten Apple, yeni cinsiyetsiz emojileri tüm kullanıcılarda aktif hale getirdi.
Daha önce 'hamile adam' emojisi de dahil olmak üzere birçok yeni emojiyi kullanıma sunacağını belirten teknoloji devi Apple, yeni güncelleme ile 37 yeni emojinin tüm cihalarda kullanıma sunulduğunu duyurdu.
Yeni eklenen cinsiyetsiz emojiler arasında kral veya kraliçeyi simgelemek adına cinsiyetten bağımsız taçlı bir kişi ve 'hamile adam' emojileri bulunuyor.
Şirket tarafından, iOS 15.4 yazılım güncellemesi ile 37 yeni emojinin daha kullanıma sunulacağı açıklanmıştı. Emojiler arasında en çok dikkat çeken ise 'hamile' bir erkek emojisi olmuştu.
Güncellemede ayrıca eriyen yüz, noktalı çizgili yüz, gözyaşlarını tutturan yüz ve çapraz ağızlı yüz gibi emojilerin yer aldığı da belirtildi.
Tüm onaylı emojileri üreten Kaliforniya merkezli Unicode Konsorsiyumu’nun bir parçası olan Emojipedia, 'hamile adam' emojisiyle ‘bazı transseksüel erkekler ve eşcinseller için hamileliğin mümkün olduğunu’ kabul ettiğini vurgulamıştı.
Yeni emojiyi kullanıma sunma kararı, muhafazakar kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Fox News Sunucusu Greg Gutfield, emojiyi 'bira göbekli erkeklerin kabulüne yönelik bir adım' olarak nitelendirdi.
Gutfield, yazısında "Evet, Tanrıya şükür, son güncellemeyle iPhone'lara sonunda bira göbeği emojisi de geldi" diye yazdı.
Öte yandan, söz konusu emoji 5 farklı cilt tonunda kullanılabiliyor.
Emoji - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
YAŞAM
'Hamile erkek' emojisi onaylandı
20 Eylül 2021, 22:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала