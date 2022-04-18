https://tr.sputniknews.com/20220418/applein-yeni-hamile-adam-emojisi-kullanimda-1055640613.html

Apple, 'hamile adam' emojisini tüm kullanıcılarda aktifleştirdi

Apple, 'hamile adam' emojisini tüm kullanıcılarda aktifleştirdi

Ocak ayında 'hamile adam' emojisini sohbet seçeneklerine ekleyeceğini duyuran ve emojinin opsiyonel olarak cihazlara eklenebileceğini belirten Apple, yeni... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T11:53+0300

2022-04-18T11:53+0300

2022-04-18T12:15+0300

yaşam

apple

hamile

erkek

emoji

cinsiyet

nötr cinsiyet

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Daha önce 'hamile adam' emojisi de dahil olmak üzere birçok yeni emojiyi kullanıma sunacağını belirten teknoloji devi Apple, yeni güncelleme ile 37 yeni emojinin tüm cihalarda kullanıma sunulduğunu duyurdu.Yeni eklenen cinsiyetsiz emojiler arasında kral veya kraliçeyi simgelemek adına cinsiyetten bağımsız taçlı bir kişi ve 'hamile adam' emojileri bulunuyor. Şirket tarafından, iOS 15.4 yazılım güncellemesi ile 37 yeni emojinin daha kullanıma sunulacağı açıklanmıştı. Emojiler arasında en çok dikkat çeken ise 'hamile' bir erkek emojisi olmuştu. Güncellemede ayrıca eriyen yüz, noktalı çizgili yüz, gözyaşlarını tutturan yüz ve çapraz ağızlı yüz gibi emojilerin yer aldığı da belirtildi.Tüm onaylı emojileri üreten Kaliforniya merkezli Unicode Konsorsiyumu’nun bir parçası olan Emojipedia, 'hamile adam' emojisiyle ‘bazı transseksüel erkekler ve eşcinseller için hamileliğin mümkün olduğunu’ kabul ettiğini vurgulamıştı. Yeni emojiyi kullanıma sunma kararı, muhafazakar kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Fox News Sunucusu Greg Gutfield, emojiyi 'bira göbekli erkeklerin kabulüne yönelik bir adım' olarak nitelendirdi. Gutfield, yazısında "Evet, Tanrıya şükür, son güncellemeyle iPhone'lara sonunda bira göbeği emojisi de geldi" diye yazdı. Öte yandan, söz konusu emoji 5 farklı cilt tonunda kullanılabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210920/hamile-erkek-emojisi-onaylandi-1049083861.html

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