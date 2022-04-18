https://tr.sputniknews.com/20220418/arastirma-kediler-arkadaslarinin-ve-sahiplerinin-adini-biliyor-1055649110.html
Araştırma: Kediler, arkadaşlarının ve sahiplerinin adını biliyor
Araştırma: Kediler, arkadaşlarının ve sahiplerinin adını biliyor
Yeni araştırmayla en az iki evcil hayvanla birlikte yaşayan kedilerin, arkadaşlarının ve sahiplerinin adını bildiği belirlendi. Araştırmanın sonucunda... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T15:22+0300
2022-04-18T15:22+0300
2022-04-18T15:31+0300
kedi
yaşam
araştırma
mama
isim
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Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nde kedilerin davranışları üzerine yeni bir çalışma yayımlandı.En az iki evcil hayvanla birlikte yaşayan 48 kedi üzerinde yapılan çalışmada, kedilerin sahiplerinin ve diğer arkadaşının adını bildiği ortaya çıktı.Araştırmanın kedilerin düşünülenden daha az bencil olduğunu ortaya çıkardığını belirten bilim insanları, bir evde ya da kafede yaşayan kedileri inceledi.Her kediye, sahibinin diğer kedinin adını söylediği ses kaydı dinletilirken, daha sonra o kedinin fotoğrafı gösterildi.Evde yaşayan 19 kedi, sahibinin kedi arkadaşının adını söylediğinde ve onun resmini gösterdiğinde kafasını çevirirken, başka bir isim söylediğinde fotoğrafta o kediyi aradı.NTV’nin aktardığına göre Kyoto Üniversitesi'nden yazarlar, sonuçların kedilerin birbirlerinin isimlerini ve muhtemelen sahiplerinin isimlerini bildiğini gösterdiğini söyledi.Çalışmanın bulgularında, “Kedilerin isimleri bilmesi durumunun açıklaması rekabetle ilgili. Bir kedi, sahibi onun adını söylediğinde yiyecek alabilir ancak başka bir kedinin adını söylediğinde alamaz” diye konuştu.Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada, kedilerin yemek zamanlarında isimlere daha az dikkat ettiği, tokken ise isimlerine daha net tepkiler verdiğini ortaya kurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220223/prof-dr-akcay-evde-erken-yasta-kedi-ve-kopek-beslemek-alerji-riskini-azaltiyor-1054161801.html
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kedi, araştırma, mama, isim
Araştırma: Kediler, arkadaşlarının ve sahiplerinin adını biliyor
15:22 18.04.2022 (güncellendi: 15:31 18.04.2022) Abone ol
Yeni araştırmayla en az iki evcil hayvanla birlikte yaşayan kedilerin, arkadaşlarının ve sahiplerinin adını bildiği belirlendi. Araştırmanın sonucunda, “Kedilerin isimleri bilmesi durumunun açıklaması rekabetle ilgili. Bir kedi, sahibi onun adını söylediğinde yiyecek alabilir ancak başka bir kedinin adını söylediğinde alamaz” ifadeleri yer aldı.
Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nde kedilerin davranışları üzerine yeni bir çalışma yayımlandı.
En az iki evcil hayvanla birlikte yaşayan 48 kedi üzerinde yapılan çalışmada, kedilerin sahiplerinin ve diğer arkadaşının adını bildiği ortaya çıktı.
Araştırmanın kedilerin düşünülenden daha az bencil olduğunu ortaya çıkardığını belirten bilim insanları, bir evde ya da kafede yaşayan kedileri inceledi.
Her kediye, sahibinin diğer kedinin adını söylediği ses kaydı dinletilirken, daha sonra o kedinin fotoğrafı gösterildi.
Evde yaşayan 19 kedi, sahibinin kedi arkadaşının adını söylediğinde ve onun resmini gösterdiğinde kafasını çevirirken, başka bir isim söylediğinde fotoğrafta o kediyi aradı.
NTV’nin aktardığına göre Kyoto Üniversitesi'nden yazarlar, sonuçların kedilerin birbirlerinin isimlerini ve muhtemelen sahiplerinin isimlerini bildiğini gösterdiğini söyledi.
Çalışmanın bulgularında, “Kedilerin isimleri bilmesi durumunun açıklaması rekabetle ilgili. Bir kedi, sahibi onun adını söylediğinde yiyecek alabilir ancak başka bir kedinin adını söylediğinde alamaz” diye konuştu.
Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada, kedilerin yemek zamanlarında isimlere daha az dikkat ettiği, tokken ise isimlerine daha net tepkiler verdiğini ortaya kurdu.