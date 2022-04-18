https://tr.sputniknews.com/20220418/bakan-karaismailoglu-kara-yollarinda-elektrikli-enerji-kullanimiyla-milli-servete-katki-artacak-1055653659.html

Bakan Karaismailoğlu: Kara yollarında elektrikli enerji kullanımıyla milli servete katkı artacak

Bakan Karaismailoğlu: Kara yollarında elektrikli enerji kullanımıyla milli servete katkı artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kara yollarında elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artıracaklarını söyleyerek, "Yakıt, çevre ve zaman... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T17:38+0300

2022-04-18T17:38+0300

2022-04-18T17:42+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

otoyol

elektrik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma 2053 Vizyonu" çerçevesinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 20 yıl önce 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağını 28 bin 647 kilometreye ulaştırdıklarını söyledi.Bölünmüş yol ağını 2053'e kadar 38 bin kilometreye yükseltecekleri bilgisini veren Karaismailoğlu, 20 yıl önce 1714 kilometre olan otoyol ağını 3 bin 633 kilometreye ulaştırdıklarını, 2053'te de 8 bin 325 kilometreye yükselteceklerini aktardı.Karaismailoğlu, 20 yıl önce 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğunu 651 kilometreye çıkardıklarını aktararak, "Durmak yok yola devam, 2023’te tünel uzunluğunu 771 kilometreye çıkaracağız. 20 yıl önce 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğumuzu bugün 727 kilometreye çıkardık. Durmak yok yola devam, 2023'te 771 kilometreye çıkaracağız" diye konuştu.Karaismailoğlu, kara yolu ağı içindeki oranı yüzde 42 olan bölünmüş yolların, trafiğin yüzde 83'ünü taşıdığına işaret ederek, "Yaptığımız konforlu yollar sayesinde, vatandaşlarımızın yollarda harcadığı süreyi yıllık 7 milyar saat azalttık. Bu sayede akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağladık" ifadelerini kullandı.'Lojistik süper güce dönüşmek için yatırım yapıyoruz'Ülkenin stratejik konumunun avantajlarından hareketle akslardaki uluslararası ticaret ağlarını merkeze alan, küresel ve bölgesel bütünleşmeyi sağlayan çalışmaları hızla sürdürdüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorlarımız ile Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarımızın iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak tüm modlarımızla entegre ediyoruz. Yaptığımız yolların halkımıza sağlayacağı rahatlık ve tasarrufun yanı sıra ülkemizin içinde bulunduğu stratejik konumunu da güçlendiriyoruz. Lojistik süper güce dönüşmek için yaptığımız dev ölçekli yatırımlarımız, ekonomimize, ihracatımıza, turizmimize de omuz vererek, ülkemizin ali menfaatlerine en doğru katkıyı veriyor."Karaismailoğlu, Akdeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan hattaki ülkenin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün yüzde 72'sinin tamamlandığını ve projenin bu yılın kasım ayında hizmete sunulmasının hedeflendiğini dile getirdi. Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli çalışmalarında sona geldiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Dün nasıl içerideki mihraklara rağmen ülkemizi geliştirecek vizyon projeleri hayata geçirdiysek yarın da bu projeleri milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Onlar karşı çıkmaya devam etsin. Biz milletimize daha nice eserler kazandıracağız" dedi.Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy Kesimi ve Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün yapım çalışmalarına büyük bir hızla devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu şekilde, İstanbul'un batı aksındaki mevcut ulaşım koridorlarına yüksek kapasiteli yeni bir alternatif güzergah oluşturarak, Mahmutbey Gişeleri TEM Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.

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adil karaismailoğlu, otoyol, elektrik