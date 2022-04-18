https://tr.sputniknews.com/20220418/bakan-koca-36-saat-nobeti-insani-olmaktan-uzak-1055653955.html

Bakan Koca: 36 saat nöbeti insani olmaktan uzak

Bakan Koca: 36 saat nöbeti insani olmaktan uzak

Sağlık Bakanı Koca, 36 saat nöbeti insani bulmadığını belirterek, "Çalışma süresini maksimum 24 saatle sınırlandırmak istediğimi, nöbetlerle ilgili olarak da... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T17:43+0300

2022-04-18T17:43+0300

2022-04-18T17:49+0300

türkiye

fahrettin koca

doktor

hekim

nöbet

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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mete Cengiz Kongre Merkezi'nde tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın kendisi için önem taşıdığını ve liseyi burada okuduğunu anımsattı.Mesleğin temel sorunlarına değinen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:'Hekimin güvende olmadığı yerde hasta da güvende değildir'Koca, halkın kalbindeki hekim ve sağlık çalışanı sevgisinin, pandemi döneminde bütün asaletiyle kendini bir kez daha gösterdiğini dile getirerek, "Birçok Avrupa ülkesinde meslektaşlarımız alkışlandı ama yine aynı süreçte şiddet olayları da tırmandı. Bizde ise bu artış salgının bitimine doğru görüldü. Sağlığı söz konusu ise diğer her şeyini feda etmeye hazır olan insanın, dünyanın neresinde olursa olsun, bir hekime, hemşireye tepeden bakması uzun vadede mümkün değil. Bu devir kısa sürer" ifadesini kullandı.'Ücretler eğer problem olmaya devam ederse, toplum yarın kapısını çalacağı hekim bulamaz'"Sağlık çalışanlarının sorunları, şu anda, tıpkı Kovid-19 gibi odaklandığım bir konudur" diyen Koca, şunları kaydetti:Koca, şiddet suçlarına karşı atılan adımların farkında olmayan sağlık çalışanlarının olduğunu dile getirerek, "Mecliste Adalet Komisyonundan geçen düzenlemenin içeriğini tam olarak biliyor muyuz? Kasten yaralama suçu katalog suçları kapsamına alınıyor. Bu ne demektir? Kasten yaralama suçu, ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olmaktadır. Suçun katalog suçları kapsamına alınması, tutukluluk için yeterli sebep olacak. Zihninizde canlansın diye örnek vereyim. Bir sağlık çalışanını yaralama, kasten öldürme, işkence, intihara yönlendirme gibi ağır suçlarla aynı başlık altında toplanıyor" diye konuştu.'Malpraktis sorunu kökten çözülüyor'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı'nda verdiği müjdelerin fiiliyata geçtiğini vurgulayan Koca, "Adalet Bakanı'mızla iş birliği içinde hazırlayıp, Adalet Komisyonu'ndan geçirdiğimiz kanun maddesi taslağının, Mecliste grubu bulunan tüm partilerin desteğini alınarak yasalaşacağından kuşkunuz olmasın. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Cerrahın elini kesmeye, nöroloğa yumruk atmaya cüret eden psikopatlar, kurallara uymayan sosyopatlar yargı tarafından anında tutukevine sevk edilecekler" dedi.Koca, malpraktis davalarıyla ilgili yeni yasal düzenleme Adalet Komisyonu'ndan geçtiğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde geçen hafta bir asistanın kendisine, "Sayın Bakanım, 10 bin 200 lira maaş alıyorum. Bu parayla nasıl evleneceğim?" diye sorduğunu hatırlatan Bakan Koca, "Bu ülke asistana 10 bin 200 liracığı mı layık görecek? Her halde bu konudaki hazırlıklarımızı soracaksınız ve sanırım bana, 15 Aralık 2021 tarihini de hatırlatacaksınız. Size hak veriyorum, ertelenen zam bize olan güvenoyunuzda fireye yol açtı" değerlendirmesinde bulundu.'Çalışma süresini maksimum 24 saatle sınırlandırmak istiyoruz'Koca, hekimlik mesleğinin özellikle tıbbi teknolojiden bunca yararlanılan günümüzde belirli ihtiyaç ve şartlara göre düzenlenmiş ortamda yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:Sağlıktaki tüm sorunların çözümünde çatı kavramın adalet olduğunu anlatan Koca, "Düşük ücret bir adalet sorunudur. 36 saat nöbet bir adalet sorunudur. Mecburi hizmet sürelerinde kadro farkına bağlı uygulama bir adalet sorunuydu. Örnekleri çoğaltmamıza gerek yok, beni anladınız. Adaletin tesisi iradelerin doğru yerde toplanmasına bağlıdır. Yolu da yol arkadaşlığı açar" diye konuştu.Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da üniversitenin çalışmalarını içeren bir konuşma yaptı.Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin ve Ahmet Kılıç, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, akademisyenler ve tıp fakültesi öğrencilerinin katıldığı program konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

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fahrettin koca, doktor, hekim, nöbet