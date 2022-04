https://tr.sputniknews.com/20220418/bakan-kurum-insallah-aziz-milletimiz-2023te-de-2024te-de-isi-yine-ehline-verecektir-1055659219.html

Bakan Kurum: İnşallah aziz milletimiz 2023’te de, 2024’te de işi yine ehline verecektir

Kocaeli'de iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Murat Kurum, "Güçlü Türkiye yürüyüşüne, ülkemizi dünyada aktör, bölgesinde süper güç yapma mücadelemize...

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Kocaeli programı çerçevesinde iftar programına katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, “Bizim medeniyetimizde Ramazan sofrası ahiret kardeşliğidir. Bu yüzden buradaki atmosfer kalbimize, gönlümüze, yüreğimize; huzur, mutluluk ve muhabbet veriyor. Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye davasına hizmet ediyoruz. Marmara’yı sadece bölgesinde değil dünyada üretim merkezi yapmak, Anadolu’yu her alanda bir numaraya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. 'Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır'Ülkeye yeni eserler kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını aktaran Bakan Kurum, “Bir ülkeye, bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir, yatırımlardır. Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır. Gerçeğe dönüşmeyen fikirler nasıl kaybolup gitmeye mahkumsa, esere dönüşmeyen sevgi de suya yazılan yazı gibidir, hiçbir anlam ifade etmez. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizi 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizler birileri gibi yıkmanın, engellemenin değil, eser siyaseti anlayışıyla ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu mücadelemize destek veren herkese gönlümüzün de Bakanlığımızın da kapıları her zaman sonuna kadar açıktır” şeklinde konuştu. 2023 ve 2024 seçim sürecine de değinen Bakan Kurum şunları söyledi:

