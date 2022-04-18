https://tr.sputniknews.com/20220418/bakan-varank-yozgata-bir-bilim-merkezi-kuruyoruz-1055657757.html

Bakan Varank: Yozgat'a bir bilim merkezi kuruyoruz

Bakan Varank: Yozgat'a bir bilim merkezi kuruyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK'ın Yozgat'ta bir bilim merkezi kurma kararı aldıklarını açıkladı. Enflasyon gündemine de değinen Varank, "Enflasyon... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T20:27+0300

2022-04-18T20:27+0300

2022-04-18T20:27+0300

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplu açılışı gerçekleştirilen 13 projeye ilişkin,"TÜBİTAK'ın Yozgat Belediyemizle yapacağı iş birliği çerçevesinde Yozgat'a bir bilim merkezi kuruyoruz. Eğitimden tarıma, kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok alanı ilgilendiren bu projelerin toplam yatırım tutarı 28 milyon lirayı buluyor." ifadelerini kullandı.Varank, Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden, Orta Anadolu Kalkınma Ajansında (ORAN) görev yapan Elif Aybike Büyükyılmaz için başsağlığı diledi.Bakanlık ve bağlı kurumlarıyla Yozgat'ın gelişip kalkınması için çalıştıklarını söyleyen Varank, şunları söyledi:'İnşallah yakın zamanda enflasyonu da kontrol altına alacağız'Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu merkezlerde bilim insanlarını, mühendislerini ve teknoloji girişimcilerini yetiştireceğiz'"Bizler de bu desteği karşılıksız bırakmamak için var gücümüzle Yozgat'ın imkan ve kabiliyetlerini artıracak yatırımlar yaptık. 2002'de ilimizde sadece bir OSB varken biz bu sayıyı 35 milyon liralık yatırımla 4'e çıkardık. Sorgun İŞGEM ve Bozok Üniversitesi Kuluçka merkezi projelerini hayata geçirdik. Bilime, teknoloji üretmeye meraklı gençleri bulmak, onların kapasitelerini ortaya çıkarmak amacıyla şehrimizde Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk.Bilim ve gençlik Milli Teknoloji Hamlesi'nin iki önemli odak alanı. Gençlerimizin, bilim ve teknoloji konusundaki yetkinliklerini artırmak üzere atılımlarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Yozgat için güzel bir müjdeyi, bu kürsüden sizinle paylaşmak istiyorum. TÜBİTAK'ın Yozgat Belediyemizle yapacağı iş birliği çerçevesinde Yozgat'a bir bilim merkezi kurma kararı aldık. Bugün projeye ait imzaları atarak gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacağımız merkezin kurulumuna hızlıca başlayacağız. Yaklaşık 18 milyon lira yatırımla kurulacak olan bilim merkezi, Çekerek ve Yozgat olmak üzere iki farklı yerleşkeden oluşacak. Çekerek yerleşkesini bu yaz, Yozgat Merkez yerleşkesini ise önümüzdeki yıl hizmete açacağız. Bu merkezlerde Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayacak geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve teknoloji girişimcilerini yetiştireceğiz."

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türkiye, mustafa varank, tübitak, yozgat