https://tr.sputniknews.com/20220418/beyoglunda-yeralti-kablolarinda-patlama-bir-bina-tahliye-ediliyor-1055637925.html

Beyoğlu'nda yeraltı kablolarında patlama: Bir bina tahliye ediliyor

Beyoğlu'nda yeraltı kablolarında patlama: Bir bina tahliye ediliyor

İstanbul Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında patlama meydana geldi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T09:28+0300

2022-04-18T09:28+0300

2022-04-18T09:35+0300

türkiye

beyoğlu

patlama

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Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında gerçekleşen patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle bir bina tahliye ediliyor.Patlamanın nedeni henüz kesinleşmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.

türkiye

beyoğlu

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beyoğlu, patlama