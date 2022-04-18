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https://tr.sputniknews.com/20220418/beyoglunda-yeralti-kablolarinda-patlama-bir-bina-tahliye-ediliyor-1055637925.html
Beyoğlu'nda yeraltı kablolarında patlama: Bir bina tahliye ediliyor
Beyoğlu'nda yeraltı kablolarında patlama: Bir bina tahliye ediliyor
İstanbul Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında patlama meydana geldi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T09:28+0300
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türkiye
beyoğlu
patlama
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Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında gerçekleşen patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle bir bina tahliye ediliyor.Patlamanın nedeni henüz kesinleşmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.
türkiye
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beyoğlu, patlama

Beyoğlu'nda yeraltı kablolarında patlama: Bir bina tahliye ediliyor

09:28 18.04.2022 (güncellendi: 09:35 18.04.2022)
© İHABeyoğlu'nda yeraltı kablolarında patlama
Beyoğlu'nda yeraltı kablolarında patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© İHA
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İstanbul Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında patlama meydana geldi.
Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında gerçekleşen patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle bir bina tahliye ediliyor.
Patlamanın nedeni henüz kesinleşmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.
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