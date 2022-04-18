https://tr.sputniknews.com/20220418/beyoglunda-yeralti-kablolarinda-patlama-bir-bina-tahliye-ediliyor-1055637925.html
Beyoğlu'nda yeraltı kablolarında patlama: Bir bina tahliye ediliyor
Beyoğlu'nda yeraltı kablolarında patlama: Bir bina tahliye ediliyor
İstanbul Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında patlama meydana geldi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T09:28+0300
2022-04-18T09:28+0300
2022-04-18T09:35+0300
türkiye
beyoğlu
patlama
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Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında gerçekleşen patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle bir bina tahliye ediliyor.Patlamanın nedeni henüz kesinleşmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.
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beyoğlu
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beyoğlu, patlama
Beyoğlu'nda yeraltı kablolarında patlama: Bir bina tahliye ediliyor
09:28 18.04.2022 (güncellendi: 09:35 18.04.2022) Abone ol
İstanbul Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında patlama meydana geldi.
Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında gerçekleşen patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle bir bina tahliye ediliyor.
Patlamanın nedeni henüz kesinleşmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.