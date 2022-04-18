https://tr.sputniknews.com/20220418/bilim-insanlarindan-uyari-nasa-uzayli-istilasina-neden-olabilir-1055637498.html

Bilim insanlarından uyarı: NASA, uzaylı istilasına neden olabilir

Bilim insanlarından uyarı: NASA, uzaylı istilasına neden olabilir

Bilim insanları, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya'ya yönelik bir uzaylı istilasına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Birçok... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T09:51+0300

2022-04-18T09:51+0300

2022-04-18T09:53+0300

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Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, NASA'nın Dünya dışı varlıklarla iletişim kurma çabasının tehlikeli olabileceğini öne sürdü.NASA'nın konum verilerini ve diğer bilgileri uzayda yayınlama planları konusunda endişelerini dile getiren araştırmacılar, bu çabanın bir uzaylı istilasını tetiklemek de dahil olmak üzere tehlikeli ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı.Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, Nisan ayının ilk haftasında, 1974'te uzaya gönderilen Arecibo iletisini geliştirerek yeni bir mesaj tasarladıklarını duyurmuştu. 'Beacon in the Galaxy / BITG' (Galaksideki Uyarı Işığı) olarak adlandırılan bu mesaj, temel matematik ve bilim hakkında Arecibo mesajından daha fazla bilgiyi içeriyor. Bu kavramların, en azından insanlarınkine benzer bir zekaya sahip yaşam formları tarafından anlaşılacağı ümit ediliyor.NASA aracılığıyla gönderilmesi planlanan BITG'nin, Çin'deki Küresel Radyo Teleskobu ve SETI Enstitüsü'nün Kuzey Kaliforniya'daki Allen Teleskop Dizisi'nden iletilmesi hedefleniyor.Cambridge Üniversitesi'nde fizik ve matematik öğrencisi ve projeyi özetleyen bir taslak raporun ortak yazarı olan Matthew Chong, Newsweek'e verdiği demeçte, "Tasarladığımız mesaj, asal sayılar, DNA', kara, okyanus, Dünya'nın konumu ve insan gibi birçok öğeyi temsil eden görüntü ve özel alfabelerden oluşuyor" dedi.'Gelen mesajları dinlemek tehlikeli olabilir'Oxford'dan Toby Ord ise uzaylılara bir sinyal göndermeden önce bu konunun kamuoyunda tartışılması gerektiğini öne sürdü. "Gelen mesajları dinlemek bile tehlikeli olabilir" diyen Ord, "Çünkü bunlar, Dünyalıları tuzağa düşürmek için kullanılabilir. Bu tehlikeler şimdilik düşük olasılık olarak görünebilir ancak konunun şimdiye kadarkinden çok daha dikkatli bir şekilde ele alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Stephen Hawking'in uyarıları Uzaya mesaj gönderme konusunda, dünyaca ünlü İngiliz fizikçi, astronom ve kozmolog Stephen Hawking de dahil olmak üzere birçok bilim insanının uyarıları bulunuyor.2015 yılında katıldığı bir etkinlikte Hawking, dinleme yoluyla uzayda yaşamı bulma çabalarını destekledi. Ancak Hawking, uzaylıların arkadaş canlısı olmayabileceklerini belirterek, bu tarz işaretlerle insanlığın evrendeki konumunun ve yaşantısının belli edilmesine net bir şekilde karşı çıkmıştı.Hawking, uzaylıların bizden çok daha güçlü olabileceğini ve 'bizi, bakterileri gördüğümüzden çok daha değersiz görebileceklerini' ifade etmişti.

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