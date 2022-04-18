https://tr.sputniknews.com/20220418/brezilyada-saglik-alaninda-acil-durum-kaldiriliyor-1055637163.html

Brezilya'da sağlık alanında acil durum kaldırılıyor

Brezilya'da sağlık alanında acil durum kaldırılıyor

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Kovid-19 salgını nedeniyle Şubat 2020'de ilan edilen sağlık alanındaki acil durumun, virüs kaynaklı ölüm ve vaka... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T09:01+0300

2022-04-18T09:01+0300

2022-04-18T09:01+0300

koronavirüs

brezilya

koronavirüs

jair bolsonaro

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Queiroga, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Epidemiyolojik durumdaki iyileşme, nüfusun aşılanmasındaki geniş kapsam ve sağlık sistemindeki bakım kapasitesi sayesinde bugün sağlık alanındaki acil durumun sona erdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu kararı düzenleyen hüküm yayınlanacak" ifadelerini kullandı. Bu durumun, Kovid-19 salgınının bittiği anlamına gelmediğine dikkati çeken Queiroga, "Virüs ile yaşamaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı, Brezilyalıların sağlığını garanti altına almak için gerekli tüm önlemleri almaya hazır" dedi. Queiroga, konuşmasında nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da nüfusun yüzde 73'ünün aşı takvimini tamamladığını ve 71 milyon kişiye de hatırlatma dozu yapıldığını sözlerine ekledi. Brezilya'da sağlık alanındaki acil durumun kaldırılması, Kovid-19 salgınının sona erdirilmesini isteyen ve salgına karşı mücadele konusunda çok eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da talepleri arasında bulunuyordu. Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Brezilya'da, sağlık alanında acil durum, aşıların acil kullanımı ve ihalesiz ilaç alımı gibi salgına karşı hızlı önlemler alınması amacıyla 3 Şubat 2020'de ilan edilmişti. ABD'nin ardından en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da bugüne kadar 661 binden fazla kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti ve virüs ülkede 30 milyonu aşkın kişiye bulaştı.

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