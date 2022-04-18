CANLI | Kremlin: Ukrayna’daki operasyonda kullanılan Sovyet simgelerin kutsal anlamı var

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı devam ederken Batılı ülkeleirn Moskova'yı hedef alan yaptırımları da sürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırında ölen Rus sınır muhafızları için ek 5 milyon ruble ödenmesine karar verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafı ile barış görüşmeleri sürecinin istedikleri hızda ilerlemediğini, karşı tarafın sık sık pozisyonunu değiştirdiğini ve üstünde mutabık kalınmış anlaşmalardan uzaklaştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’na göre, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçiliği’nden birkaç çalışanın sınır dışı edilmesi kararı alındı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna ilişkin tüm detaylar Sputnik'in canlı anlatımında: