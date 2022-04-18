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CANLI | Kremlin: Ukrayna’daki operasyonda kullanılan Sovyet simgelerin kutsal anlamı var
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220418/canli--donetsk-lideri-pusilin-azovstalda-abd-romanya-ve-kanadadan-parali-askerler-olabilir-1055652370.html
CANLI | Kremlin: Ukrayna’daki operasyonda kullanılan Sovyet simgelerin kutsal anlamı var
CANLI | Kremlin: Ukrayna’daki operasyonda kullanılan Sovyet simgelerin kutsal anlamı var
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken DHC lideri Puşilin, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-18T17:55+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
vladimir putin
kremlin
yaptırım
donetsk
paralı asker
mariupol
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Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Kremlin: Ukrayna’daki operasyonda kullanılan Sovyet simgelerin kutsal anlamı var

17:01 18.04.2022 (güncellendi: 17:55 18.04.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken DHC lideri Puşilin, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus askerlerin Ukrayna’daki operasyon sırasında Rusya bayrağının yanı sıra Sovyet bayraklarını kullandığını bildiklerini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı devam ederken Batılı ülkeleirn Moskova'yı hedef alan yaptırımları da sürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırında ölen Rus sınır muhafızları için ek 5 milyon ruble ödenmesine karar verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafı ile barış görüşmeleri sürecinin istedikleri hızda ilerlemediğini, karşı tarafın sık sık pozisyonunu değiştirdiğini ve üstünde mutabık kalınmış anlaşmalardan uzaklaştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’na göre, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçiliği’nden birkaç çalışanın sınır dışı edilmesi kararı alındı.
Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Putin’den, Ukrayna sınırında ölen her bir sınır muhafızı için ek 5 milyon ruble tazminat
05:33
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna ilişkin tüm detaylar Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:11 18.04.2022
Mariupol’de bir anaokulu yeniden çalışmaya başladı
Ukraynalı aşırı milliyetçilerden neredeyse tamamı kurtarılan Mariupol’de 38 numaralı anaokulu yeniden çalışmaya başladı. Kurumun çalışanının Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, anaokulu aynı kadro ile faaliyet gösterecek ve şu anda sıcak yemek gibi konuların çözümü yönünde çalışılıyor.
17:09 18.04.2022
Mariupol'den 203 kişi tahliye edildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölge Savunma Merkezi, son 24 saat içinde Mariupol kentinden Donetsk'in Bezımennoye yerleşimine 203 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Merkez, "18 Nisan saat 08.00-16.00 arasında Mariupol'den Donetsk'in Bezımennoye yerleşimine 40'ı çocuk 203 kişi tahliye edildi" bilgisini paylaştı.
17:06 18.04.2022
Kremlin: Ukrayna’daki operasyonda kullanılan Sovyet simgelerin kutsal anlamı var
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerin Ukrayna’daki operasyon sırasında Rusya bayrağının yanı sıra Sovyet bayraklarını kullandığını bildiklerini belirtti.
Peskov, yaptığı açıklamada, “Gerçekten de kullanıldığını görüyoruz. Zafer Bayrağı’nın özel anlamı, kutsal önemi var” ifadesini kullandı.
Sovyet ordusunun 2. Dünya Savaşı’ndaki zaferinin simgesi olan Zafer Bayrağı, Rus ordusunun kontrolüne geçen Melitopol, Berdyansk ve Energodar şehirlerinin belediye başkanlığı binalarına yerleştirilmişti.
16:54 18.04.2022
Donetsk lideri Puşilin: Azovstal fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabilir
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabileceğini söyledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
Ukrayna krizi
Donetsk lideri Puşilin: Azovstal fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabilir
17:54
16:53 18.04.2022
Duma Başkan Yardımcısı Yarovaya: ABD temsilcilerini biyolojik laboratuvarları konuşmak için ülkemize davet ediyoruz
Duma Başkan Yardımcısı Yarovaya, ABD’nin Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarının faaliyetinin araştırılacağı toplantıya ABD’li yetkililerin davet edilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunulduğunu söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkan Yardımcısı ve Biyolojik Laboratuvarlar Komisyonu’nun Eş Başkanı İrina Yarovaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “ABD’li yetkililerden yanıt almak çok önemli. Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarla ilgili davayla bağlantılı bir dizi ABD’li yetkililerin açıklık getirmesi için Dışişleri Bakanlığı’na davet talebinde bulunduğumuzu bildirmek isteriz” dedi.
Yarovaya, “Komisyonumuz, soruların cevaplanması için halka açık platform sağlamaya hazır” ifadelerini kullandı.
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