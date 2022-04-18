CANLI | Kremlin: Ukrayna’daki operasyonda kullanılan Sovyet simgelerin kutsal anlamı var

Mariupol’de bir anaokulu yeniden çalışmaya başladı

Ukraynalı aşırı milliyetçilerden neredeyse tamamı kurtarılan Mariupol’de 38 numaralı anaokulu yeniden çalışmaya başladı. Kurumun çalışanının Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, anaokulu aynı kadro ile faaliyet gösterecek ve şu anda sıcak yemek gibi konuların çözümü yönünde çalışılıyor.