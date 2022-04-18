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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220418/canli-anlatim--rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-470den-fazla-iha-imha-edildi--1055635747.html
Canlı anlatım | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 470'den fazla İHA imha edildi
Canlı anlatım | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 470'den fazla İHA imha edildi
Rusya, Ukrayna'ya başlattığı özel operasyon sırasında şimdiye kadar 470'den fazla İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
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ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, konaşenkov, igor konaşenkov, vladimir putin, новый онлайн для белой редактуры
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye

Canlı anlatım | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 470'den fazla İHA imha edildi

05:33 18.04.2022 (güncellendi: 05:50 18.04.2022)
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Rusya, Ukrayna'ya başlattığı özel operasyon sırasında şimdiye kadar 470'den fazla İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, operasyona ilişkin yaptığı son bilgilendirmede "Toplamda 136 uçak, 471 insansız hava aracı, 249 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 308 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları imha edildi" dedi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna ilişkin detaylar Sputnik'in canlı anlatımında:
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05:34 18.04.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Operasyonun başından bu ayana Ukrayna'ya ait 471 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonun başlamasından bu yana 470'ten fazla Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.
Konaşenkov, yaptığı açıklamada "Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 136 uçak, 471 insansız hava aracı, 249 uçaksavar füze sistemi, 2.308 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 254 çoklu fırlatma roket sistemi, topçu silahları ve havan topları ve 2.171 özel askeri araç imha edildi" dedi.
Konaşenkov, Rus kuvvetlerinin dört Ukrayna komuta merkezini, dört topçu bataryasını, iki yakıt deposunu ve 100'den fazla Ukrayna hedefini vurduğunu sözlerine ekledi.
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