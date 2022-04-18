Canlı anlatım | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 470'den fazla İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Operasyonun başından bu ayana Ukrayna'ya ait 471 İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonun başlamasından bu yana 470'ten fazla Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada "Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 136 uçak, 471 insansız hava aracı, 249 uçaksavar füze sistemi, 2.308 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 254 çoklu fırlatma roket sistemi, topçu silahları ve havan topları ve 2.171 özel askeri araç imha edildi" dedi.

Konaşenkov, Rus kuvvetlerinin dört Ukrayna komuta merkezini, dört topçu bataryasını, iki yakıt deposunu ve 100'den fazla Ukrayna hedefini vurduğunu sözlerine ekledi.