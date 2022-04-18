Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220418/chp-genel-merkezi-binasina-4-soruluk-afis-asildi-ya-cevap-ver-ya-hesap-ver-1055643130.html
CHP Genel Merkezi binasına 4 soruluk afiş asıldı: 'Ya cevap ver, ya hesap ver'
CHP Genel Merkezi binasına 4 soruluk afiş asıldı: 'Ya cevap ver, ya hesap ver'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda hükümete yönelttiği 4 sorudan oluşan pankart partinin genel merkezine... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T12:18+0300
2022-04-18T12:20+0300
politika
türkiye
politika
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055642259_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_57561a2ebf7696416f5ab66ba6522032.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi, genel merkez binasına 4 soruluk bir afiş astı. 'Ya cevap ver, ya hesap ver' başlıklı afişte, partinin sığınmacılar konusunda yönelttiği sorulara yer verildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafının yer aldığı afişte yer alan sorular şu şekilde:
https://tr.sputniknews.com/20220416/oztrak-chp-iktidarinin-ikinci-yilinda-ulkemizdeki-suriyeli-siginmaci-sorununu-bitirmis-olacagiz-1055615016.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055642259_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_74e11192c8e6d643c40c815f53604a6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, politika, chp

CHP Genel Merkezi binasına 4 soruluk afiş asıldı: 'Ya cevap ver, ya hesap ver'

12:18 18.04.2022 (güncellendi: 12:20 18.04.2022)
© Fotoğraf : Twitter/CHPCHP Genel Merkezi binasına 4 soruluk afiş asıldı: 'Ya cevap ver, ya hesap ver'
CHP Genel Merkezi binasına 4 soruluk afiş asıldı: 'Ya cevap ver, ya hesap ver' - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© Fotoğraf : Twitter/CHP
Abone olTelegram
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda hükümete yönelttiği 4 sorudan oluşan pankart partinin genel merkezine asıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi, genel merkez binasına 4 soruluk bir afiş astı. 'Ya cevap ver, ya hesap ver' başlıklı afişte, partinin sığınmacılar konusunda yönelttiği sorulara yer verildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafının yer aldığı afişte yer alan sorular şu şekilde:
Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
Sınırlarımızdan kaçak geçişleri bilerek neden izin veriyorsunuz?
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
TÜRKİYE
Öztrak: CHP iktidarının ikinci yılında, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sorununu bitirmiş olacağız
16 Nisan, 22:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала