https://tr.sputniknews.com/20220418/chp-genel-merkezi-binasina-4-soruluk-afis-asildi-ya-cevap-ver-ya-hesap-ver-1055643130.html
CHP Genel Merkezi binasına 4 soruluk afiş asıldı: 'Ya cevap ver, ya hesap ver'
CHP Genel Merkezi binasına 4 soruluk afiş asıldı: 'Ya cevap ver, ya hesap ver'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda hükümete yönelttiği 4 sorudan oluşan pankart partinin genel merkezine... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T12:18+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi, genel merkez binasına 4 soruluk bir afiş astı. 'Ya cevap ver, ya hesap ver' başlıklı afişte, partinin sığınmacılar konusunda yönelttiği sorulara yer verildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafının yer aldığı afişte yer alan sorular şu şekilde:
https://tr.sputniknews.com/20220416/oztrak-chp-iktidarinin-ikinci-yilinda-ulkemizdeki-suriyeli-siginmaci-sorununu-bitirmis-olacagiz-1055615016.html
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türkiye, politika, chp
CHP Genel Merkezi binasına 4 soruluk afiş asıldı: 'Ya cevap ver, ya hesap ver'
12:18 18.04.2022 (güncellendi: 12:20 18.04.2022) Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda hükümete yönelttiği 4 sorudan oluşan pankart partinin genel merkezine asıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi, genel merkez binasına 4 soruluk bir afiş astı. 'Ya cevap ver, ya hesap ver' başlıklı afişte, partinin sığınmacılar konusunda yönelttiği sorulara yer verildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafının yer aldığı afişte yer alan sorular şu şekilde:
Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
Sınırlarımızdan kaçak geçişleri bilerek neden izin veriyorsunuz?