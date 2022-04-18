https://tr.sputniknews.com/20220418/cinde-ilk-ceyrek-buyumesi-beklentileri-asti-1055636206.html
Çin'de ilk çeyrek büyümesi beklentileri aştı
Çin'de ilk çeyrek büyümesi beklentileri aştı
Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme performansı kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 4,2 büyüme yönündeydi. Büyüme dışında açıklanan Mart... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T07:13+0300
2022-04-18T07:13+0300
2022-04-18T07:13+0300
ekonomi
çin
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Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşan bir büyüme kaydetti.Ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,8 büyüdü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 4,2'lik bir büyüme yönündeydi. İlk çeyrek performansı önceki çeyreği de geride bıraktı. Geçen yılın son çeyreğinde ülke ekonomisi yıllık yüzde 4 büyüme kaydetmişti.Çeyreklik bazda bakıldığında ise yılın ilk çeyreğindeki büyümenin zayıf kaldığı görüldü. Buna göre ülke ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 büyüdü.Büyüme dışında açıklanan Mart verileri tüketim tarafında ivme kaybına işaret ederken üretimin büyüme performansının sürdüğünü gösterdi. Ülkede perakende satışlar Mart ayında salgın önlemlerinin de etkisiyle yüzde 3,5 geriledi. Böylelikle 2020 Haziran'dan bu yana ilk daralma kaydedildi.Sanayi üretimi ise yüzde 5 yükselerek beklentileri aştı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4 olarak belirlenmişti. İlk çeyrekte yatırım büyümesi de beklentilerin üzerinde geldi. Buna göre ülkede yatırım büyümesi ilk çeyrekte yüzde 9,3 oldu. Ekonomistlerin beklentisi yatırım büyümesinin yüzde 8,4 olacağı yönündeydi.İşsizlik anketi tarafında ise ekonomik açıdan sinyal veren bir tablo ortaya çıktı. Ülkede Mart ayında işsizlik yüzde 5,8 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
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Çin'de ilk çeyrek büyümesi beklentileri aştı
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Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme performansı kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 4,2 büyüme yönündeydi. Büyüme dışında açıklanan Mart verileri tüketim tarafında ivme kaybına işaret ederken üretimin büyüme performansının sürdüğünü gösterdi.
Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşan bir büyüme kaydetti.
Ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,8 büyüdü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 4,2'lik bir büyüme yönündeydi. İlk çeyrek performansı önceki çeyreği de geride bıraktı. Geçen yılın son çeyreğinde ülke ekonomisi yıllık yüzde 4 büyüme kaydetmişti.
Çeyreklik bazda bakıldığında ise yılın ilk çeyreğindeki büyümenin zayıf kaldığı görüldü. Buna göre ülke ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 büyüdü.
Büyüme dışında açıklanan Mart verileri tüketim tarafında ivme kaybına işaret ederken üretimin büyüme performansının sürdüğünü gösterdi. Ülkede perakende satışlar Mart ayında salgın önlemlerinin de etkisiyle yüzde 3,5 geriledi. Böylelikle 2020 Haziran'dan bu yana ilk daralma kaydedildi.
Sanayi üretimi ise yüzde 5 yükselerek beklentileri aştı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4 olarak belirlenmişti. İlk çeyrekte yatırım büyümesi de beklentilerin üzerinde geldi. Buna göre ülkede yatırım büyümesi ilk çeyrekte yüzde 9,3 oldu. Ekonomistlerin beklentisi yatırım büyümesinin yüzde 8,4 olacağı yönündeydi.
İşsizlik anketi tarafında ise ekonomik açıdan sinyal veren bir tablo ortaya çıktı. Ülkede Mart ayında işsizlik yüzde 5,8 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.