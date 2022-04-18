https://tr.sputniknews.com/20220418/cristiano-ronaldonun-yeni-dogan-oglu-hayatini-kaybetti-1055659328.html
Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan oğlu hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan oğlu hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo, yeni doğan ikiz çocuklarından birinin hayata tutunamadığını açıkladı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T22:10+0300
2022-04-18T22:10+0300
2022-04-18T22:10+0300
yaşam
cristiano ronaldo
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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni doğan ikizlerinden oğlunun yaşamını yitirdiğini, kızının ise sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini duyurdu.Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti tarafından yapılan ortak açıklamada, "Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor. Bebeğimiz, seni daima seveceğiz" ifadeleri yer aldı.
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cristiano ronaldo
Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan oğlu hayatını kaybetti
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Cristiano Ronaldo, yeni doğan ikiz çocuklarından birinin hayata tutunamadığını açıkladı.
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni doğan ikizlerinden oğlunun yaşamını yitirdiğini, kızının ise sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini duyurdu.
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti tarafından yapılan ortak açıklamada, "Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor. Bebeğimiz, seni daima seveceğiz" ifadeleri yer aldı.