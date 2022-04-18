https://tr.sputniknews.com/20220418/cumhurbaskani-erdogan-son-iki-yilda-160-ulke-ve-12-kurulusa-tibbi-malzeme-desteginde-bulunduk-1055658362.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son iki yılda 160 ülke ve 12 kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son iki yılda 160 ülke ve 12 kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programları kapsamında büyükelçilerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T20:51+0300
2022-04-18T20:51+0300
2022-04-18T21:24+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
iftar
ermenistan
ukrayna krizi
filistin
israil
mescid-i aksa
suriyeli mülteciler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda büyükelçiler ile bir araya geldi. İftar sonrası yaptığı konuşmada Erdoğan, Ukrayna krizinde Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti. Erdoğan, "İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6.3 milyon doz aşı hibesi yaptık.(Rusya-Ukrayna)İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır.İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine de dikkat çeken Erdoğan, "Ermenistan'la normalleşme sürecini samimiyetle sürdürüyoruz. Balkanlar'da yeni gerilimin önüne geçilmesi, istikrarın muhafazası için gayret sarf ediyoruz" dedi.İsrail'de kolluk kuvvetlerinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği sanldırıya da değinen Erdoğan, "Mescid-i Aksa'da yapılanları görüyoruz. Bu, bizler için gerçekten üzüntü kaynağıdır. Bundan sonraki süreçte temenni ederim ki bunları bir daha yaşamayız" ifadelerini kullandı.Konuşmasında, Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenlerle ilgili Erdoğan, isteğe bağlı geri dönüşler hakkında, "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.
ermenistan
filistin
israil
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türkiye, recep tayyip erdoğan, iftar, ermenistan, ukrayna krizi, filistin, israil, mescid-i aksa, suriyeli mülteciler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son iki yılda 160 ülke ve 12 kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk
20:51 18.04.2022 (güncellendi: 21:24 18.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programları kapsamında büyükelçilerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda büyükelçiler ile bir araya geldi. İftar sonrası yaptığı konuşmada Erdoğan, Ukrayna krizinde Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti. Erdoğan, "İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6.3 milyon doz aşı hibesi yaptık.
(Rusya-Ukrayna)İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır.
İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine de dikkat çeken Erdoğan, "Ermenistan'la normalleşme sürecini samimiyetle sürdürüyoruz. Balkanlar'da yeni gerilimin önüne geçilmesi, istikrarın muhafazası için gayret sarf ediyoruz" dedi.
İsrail'de kolluk kuvvetlerinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği sanldırıya da değinen Erdoğan, "Mescid-i Aksa'da yapılanları görüyoruz. Bu, bizler için gerçekten üzüntü kaynağıdır. Bundan sonraki süreçte temenni ederim ki bunları bir daha yaşamayız" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenlerle ilgili Erdoğan, isteğe bağlı geri dönüşler hakkında, "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.