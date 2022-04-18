DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Henüz ittifakta değiliz

“Özelleştirmeler Maliye Bakanlığı'na bağlı olmuştur. Telekom gibi özelleştirmeler rahmetli Kemal Unakıtan'ın döneminde. Mesela Telekom özelleşti. Ne oldu? Mülk devletin. Bütün altyapı devletin. Sadece işletme lisansı özeleştirildi. Devlet o zaman para yokluğunda 6 buçuk milyar dolar nakit para aldı. Bu paranın hepsi yurt dışından geldi. Çok büyük para. Mülk, tapu, altyapı, sistem, kablolar hepsi devletin. Özel sektör daha verimli işletiyor. Devlet olunca 10 bin kişi çalışıyorsa, zorla bir 10 bin daha alıyor. Ondan sonra zarar ediyor. Zarar da milletten topladığın vergiyle ödeniyor. Özelleştirme için ‘Silmece kötüdür' ya da ‘Silmece iyidir' demek doğru değil. Özelleştirmeyi akıllıca yapmak lazım. Bir kurum tekel mi? Yoksa herkesin yaptığı işi mi yapıyor? Önemli olan bu. Örneğin kamu kuruluşu çay bardağı üretiyor. Devletin ne işi var çay bardağı üretmeyle? Herkes yapıyor zaten. Onu özelleştirmekte fayda var. Bizim ticaretten öğrendiğimiz şu; Üretim bol olacak. Maliyet düşük olacak. Rekabet olacak. Vatandaş iyi malı ucuza alacak”