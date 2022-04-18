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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Henüz ittifakta değiliz
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Henüz ittifakta değiliz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da hal esnafıyla sahur yaptı. Bir esnafın ittifak sorusuna, "Biz henüz ittifakta değiliz. Altı partili masada... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T16:38+0300
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politika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da sebze meyve hal esnafıyla sahur yaptı. Babacan, burada esnafla sohbet ederek esnafın sıkıntılarını dinledi. Babacan, bir esnafın Millet İttifakı'na ilişkin bir sorusu üzerine “Biz henüz ittifakta değiliz. Altı partili masada bazı ortak çalışma alanlarına katkı sunuyoruz. İttifak olması için daha çok şey konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.'Özelleştirmeyi akıllıca yapmak lazım'Babacan, bir esnafın “Özelleştirme politikası sizin ve Mehmet Şimşek'in dönemlerine denk geliyor” sözlerine ise şöyle yanıt verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220415/karamollaoglundan-ucuncu-ittifak-sozleriyle-ilgili-aciklama-yanlis-anlasilmis-1055577336.html
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deva partisi, ali baba, ittifak

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Henüz ittifakta değiliz

16:38 18.04.2022
© DHADEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© DHA
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da hal esnafıyla sahur yaptı. Bir esnafın ittifak sorusuna, "Biz henüz ittifakta değiliz. Altı partili masada bazı ortak çalışma alanlarına katkı sunuyoruz. İttifak olması için daha çok şey konuşmamız lazım” dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da sebze meyve hal esnafıyla sahur yaptı. Babacan, burada esnafla sohbet ederek esnafın sıkıntılarını dinledi.
Babacan, bir esnafın Millet İttifakı'na ilişkin bir sorusu üzerine “Biz henüz ittifakta değiliz. Altı partili masada bazı ortak çalışma alanlarına katkı sunuyoruz. İttifak olması için daha çok şey konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.
'Özelleştirmeyi akıllıca yapmak lazım'
Babacan, bir esnafın “Özelleştirme politikası sizin ve Mehmet Şimşek'in dönemlerine denk geliyor” sözlerine ise şöyle yanıt verdi:
“Özelleştirmeler Maliye Bakanlığı'na bağlı olmuştur. Telekom gibi özelleştirmeler rahmetli Kemal Unakıtan'ın döneminde. Mesela Telekom özelleşti. Ne oldu? Mülk devletin. Bütün altyapı devletin. Sadece işletme lisansı özeleştirildi. Devlet o zaman para yokluğunda 6 buçuk milyar dolar nakit para aldı. Bu paranın hepsi yurt dışından geldi. Çok büyük para. Mülk, tapu, altyapı, sistem, kablolar hepsi devletin. Özel sektör daha verimli işletiyor. Devlet olunca 10 bin kişi çalışıyorsa, zorla bir 10 bin daha alıyor. Ondan sonra zarar ediyor. Zarar da milletten topladığın vergiyle ödeniyor. Özelleştirme için ‘Silmece kötüdür' ya da ‘Silmece iyidir' demek doğru değil. Özelleştirmeyi akıllıca yapmak lazım. Bir kurum tekel mi? Yoksa herkesin yaptığı işi mi yapıyor? Önemli olan bu. Örneğin kamu kuruluşu çay bardağı üretiyor. Devletin ne işi var çay bardağı üretmeyle? Herkes yapıyor zaten. Onu özelleştirmekte fayda var. Bizim ticaretten öğrendiğimiz şu; Üretim bol olacak. Maliyet düşük olacak. Rekabet olacak. Vatandaş iyi malı ucuza alacak”
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
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15 Nisan, 07:11
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