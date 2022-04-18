https://tr.sputniknews.com/20220418/diyarbakirda-3-ayda-323-isletme-kapisina-kilit-vurdu-hicbir-tarihte-bu-sayiyla-karsilasmadik-1055647095.html

Diyarbakır'da 3 ayda 323 işletme kapısına kilit vurdu: 'Hiçbir tarihte bu sayıyla karşılaşmadık'

Diyarbakır'da 3 ayda 323 işletme kapısına kilit vurdu: 'Hiçbir tarihte bu sayıyla karşılaşmadık'

Diyarbakır’da son 3 ayda artan maliyetler karşısında direnemeyen 323 işletme kapasına kilit vurdu. Kapanmaların yüzde 40’a yakını hizmet sektörü olduğunu... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T14:15+0300

2022-04-18T14:15+0300

2022-04-18T14:22+0300

görüş

diyarbakır

kapanma

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

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Pandemi süreci, dövizdeki dalgalanmalar ile birlikte artan maliyetler küçük esnafı bitirme noktasına getirdi. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odası (DESOB) kapanan iş yerleri ile ilgili 3 aylık bilançoyu açıkladı. DESOB verilerine göre son 3 ayda yüzde 30’u hizmet sektörü olmak üzere 323 işletme kapısına kilit vurdu. Kapanan işletmelerde ilk sırada kahvehaneler yer alıyor. DESOB verilerine göre, 60 bakkal, 37 kahvehane, 36 lokanta ve inşaat malzemeleri satan 20 firma kapısına kilit vurdu.‘Kapanma sayısının artmasından endişe duyuyoruz’Sputnik’e konuşan DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, hem pandemi süreci hem de ekonomideki dalgalanmaların ticareti ve işletmeleri ciddi anlamda etkilediğini söyledi. Ebedinoğlu “Son 3 ayda 323 esnafımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı. 1123 tane yeni işletme açıldı. Geçmiş yıllara göre kapanan işletme sayısı çok çok yüksek. Kapanan kesimin yüzde 40’a yakını hizmet sektörü. Hizmet sektörü bizim için önemli çünkü istihdamın sağlayan en büyük kesimdir. Lokanta, kafe, ciğerci, tatlıcıda çalışan kişi sayısı 6 ile 12 arasında değişiyor, hatta bazı imalathanelerde 40-50 kişi çalışıyor. Yani kapanmalar sadece esnafı etkilemiyor direk istihdamı da etkilemektedir. Bu ekonomik dalgalanma ile birlikte kapanma sayısının artmasından endişe duyuyoruz. Bu kaygıların bertaraf edecek tedbirlerin alınması gerekir” dedi.‘İstihdamın bitme noktasına gelebileceği kaygısı taşıyoruz’Desteklenmesi gereken kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğunu ifade eden Ebedinoğlu “Yıllardır bölgenin sanayisinin kalkınması için onlarca teşvik paketi açıldı. Bakıyoruz Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesin’de istihdam sayısı 12 bin 500 ama esnaf ve sanatkarın yanında 80 ile 100 bin arasında istihdam sağlıyoruz. Dolayısıyla desteklenmesi gerek kesim esnaf ve sanatkarladır, küçük KOBİ’lerdir, hizmet sektörüdür. Biz yıllardır bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Bu kesimin desteklenmemesi ciddi anlamda bir istihdamı bitme noktasına gelebileceği kaygısı taşıyoruz” şeklinde konuştu.‘Hiçbir tarihte biz bu sayıyla karşı karşıya kalmadık’Lokantada yemek yemenin, kafede oturmanın lüks hale geldiğini ifade eden Alican Ebedinoğlu şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220318/kurulan-sirket-sayisi-subatta-azaldi-1054837447.html

diyarbakır

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır, kapanma, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)