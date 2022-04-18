https://tr.sputniknews.com/20220418/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055637648.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.63 işlem görürken Euro/TL ise 15.79 TL’de yer alıyor. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T09:22+0300
2022-04-18T09:22+0300
2022-04-18T09:22+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
altın
yarım gram altın
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Dolar/TL yeni haftaya yatay seyirle başladı.Dolar 14.63 işlem görürken Euro/TL ise 15.79 TL’de yer alıyor.TCMB, şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini ve konut fiyat endeksini açıklayacak.Gram altın ne kadar?Altının gram fiyatı 933 liradan güne başlarken çeyrek altın 1.526 liradan işlem görüyor.Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını 6.089 liradan satılıyor.Altının onsu ise 1.984 dolar seviyesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055578532.html
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dolar, dolar/tl, euro, altın, yarım gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 14.63 işlem görürken Euro/TL ise 15.79 TL’de yer alıyor.
Dolar/TL yeni haftaya yatay seyirle başladı.
Dolar 14.63 işlem görürken Euro/TL ise 15.79 TL’de yer alıyor.
TCMB, şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini ve konut fiyat endeksini açıklayacak.
Gram altın ne kadar?
Altının gram fiyatı 933 liradan güne başlarken çeyrek altın 1.526 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını 6.089 liradan satılıyor.
Altının onsu ise 1.984 dolar seviyesinde yer alıyor.