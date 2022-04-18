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https://tr.sputniknews.com/20220418/elon-musk-bir-evim-bile-yok-arkadaslarimin-bos-odalarinda-kaliyorum-1055646243.html
Elon Musk: Bir evim bile yok, arkadaşlarımın boş odalarında kalıyorum
Elon Musk: Bir evim bile yok, arkadaşlarımın boş odalarında kalıyorum
Dünyanın en zengin insanı olan ABD'li girişimci Elon Musk, şu anda bir evi olmadığını ve arkadaşlarının boş odalarında kaldığını söyledi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T14:11+0300
2022-04-18T14:22+0300
yaşam
elon musk
ev
oda
arkadaş
jet
açıklama
yat
tesla
spacex
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2022 yılı istatistiklerine göre 250 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk,pazartesi günü TED Başkanı Chris Anderson ile yayınlanan bir röportajında, "Şu anda bir evim bile yok. Kelimenin tam anlamıyla arkadaşlarımın evinde kalıyorum" dedi.Musk, "Tesla tesislerinin çoğunun bulunduğu San Francisco Körfez Bölgesi seyahatlerim sırasında, genellikle arkadaşlarımın boş yatak odalarında kalıyorum" ifadelerini kullandı.Servetine göre düşük vergi ödediği gerekçesiyle Senatör Elizabeth Warren gibi birçok ABD'li vekil tarafından eleştirilen Musk, Anderson'a yaptığı açıklamada, "Kişisel tüketime yılda milyarlarca dolar harcıyor olsaydım elbette bu çok sorun ortaya çıkarırdı. Ama durum böyle değil" diye belirtti.Eski Google CEO'su Larry Page, Musk'ın Silikon Vadisi ziyaretlerinde bazen kendisine e-posta gönderip "Bu gece nerede kalacağımı bilmiyorum. Gelebilir miyim?" dediğini söyledi.Kendisine ait özel bir jeti olduğu bilinen ABD'li girişimci, bir yata sahip olmadığını ve hiç tatile çıkamadığını sözlerine ekledi. Musk, jeti için de 'çalışacağı zamandan kendisine tasarruf sağladığını' ifade etti. Mayıs 2020'de, tüm mal varlığını satma niyetini belirten ve 'ev sahibi olmayacağını' söyleyen Musk'ın, SpaceX'e ait 50 bin dolarlık prefabrik bir evde kaldığı tahmin ediliyor.Haluk Levent'ten Elon Musk'a ev bulma kampanyasıAhbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, dünyanın en zengin insanı olmasına rağmen bir evi olmadığını ve arkadaşlarının boş odalarında kaldığını söyleyen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ı ti'ye aldı. Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Haydi Ahbap! Arkadaşımıza ev bulalım" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220414/elon-musk-twitteri-tamamen-satin-almayi-teklif-etti-1055557685.html
https://tr.sputniknews.com/20220415/musk-twitteri-satin-alip-hesabini-geri-verse-de-donmeyecegini-soyleyen-trump-orasi-artik-sikici-1055592950.html
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elon musk, ev, oda, arkadaş, jet, açıklama, yat, tesla, spacex

Elon Musk: Bir evim bile yok, arkadaşlarımın boş odalarında kalıyorum

14:11 18.04.2022 (güncellendi: 14:22 18.04.2022)
© REUTERS / STEVE NESIUSElon Musk, SpaceX Crew Dragon deneme uçuşu için Kennedy Uzak Merkezi'nde basın toplantısı düzenlerken
Elon Musk, SpaceX Crew Dragon deneme uçuşu için Kennedy Uzak Merkezi'nde basın toplantısı düzenlerken - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / STEVE NESIUS
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Dünyanın en zengin insanı olan ABD'li girişimci Elon Musk, şu anda bir evi olmadığını ve arkadaşlarının boş odalarında kaldığını söyledi.
2022 yılı istatistiklerine göre 250 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk,pazartesi günü TED Başkanı Chris Anderson ile yayınlanan bir röportajında, "Şu anda bir evim bile yok. Kelimenin tam anlamıyla arkadaşlarımın evinde kalıyorum" dedi.
Musk, "Tesla tesislerinin çoğunun bulunduğu San Francisco Körfez Bölgesi seyahatlerim sırasında, genellikle arkadaşlarımın boş yatak odalarında kalıyorum" ifadelerini kullandı.
Servetine göre düşük vergi ödediği gerekçesiyle Senatör Elizabeth Warren gibi birçok ABD'li vekil tarafından eleştirilen Musk, Anderson'a yaptığı açıklamada, "Kişisel tüketime yılda milyarlarca dolar harcıyor olsaydım elbette bu çok sorun ortaya çıkarırdı. Ama durum böyle değil" diye belirtti.
Eski Google CEO'su Larry Page, Musk'ın Silikon Vadisi ziyaretlerinde bazen kendisine e-posta gönderip "Bu gece nerede kalacağımı bilmiyorum. Gelebilir miyim?" dediğini söyledi.
Kendisine ait özel bir jeti olduğu bilinen ABD'li girişimci, bir yata sahip olmadığını ve hiç tatile çıkamadığını sözlerine ekledi. Musk, jeti için de 'çalışacağı zamandan kendisine tasarruf sağladığını' ifade etti.
Mayıs 2020'de, tüm mal varlığını satma niyetini belirten ve 'ev sahibi olmayacağını' söyleyen Musk'ın, SpaceX'e ait 50 bin dolarlık prefabrik bir evde kaldığı tahmin ediliyor.
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