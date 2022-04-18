https://tr.sputniknews.com/20220418/eon-anketi-bati-almanlarin-tersine-dogu-almanlar-ukrayna-ugruna-enerji-sikintisi-cekmeye-razi-degil-1055642337.html
EON anketi: Batı Almanların tersine Doğu Almanlar Ukrayna uğruna enerji sıkıntısı çekmeye razı değil
EON anketi: Batı Almanların tersine Doğu Almanlar Ukrayna uğruna enerji sıkıntısı çekmeye razı değil
ABD ile AB'nin Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara koşut, Almanya'nın enerji tedarik krizi ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmasına... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T12:05+0300
2022-04-18T12:05+0300
2022-04-18T12:17+0300
ukrayna krizi
almanya
doğu almanya
batı almanya
rusya
ukrayna
ab
yaptırım
tedarik
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053978233_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0bfc1fe0cc87c5d4b7e6c6057f63c844.jpg
Alman enerji devi E.ON'un kurduğu vakfın anketine göre Almanya'nın doğusunda yaşayanlar Ukrayna için fedakarlık yapmaya Almanya'nın batısında yaşayanlar kadar istekli değil. Doğu Almanya sakinlerinin yarısından azı Ukrayna yüzünden gazsız kalmaya razı çıktı. Halk tabiriyle Doğu Almanya, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile onun Doğu ve Merkez Avrupa'daki müttefiklerinin oluşturduğu Doğu Bloku'nun parçası olarak 1949-90 arasında Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) adıyla varolmuştu.E.ON için Civey'in Avrupa'nın ekonomik devinin 10 bin sakiniyle yaptığı nabız yoklamasında, AB'nin Rusya yaptırımlarının Alman ekonomisine kalıcı zarar vereceğinden endişe duyanların oranı yüzde 71'i buldu. Bununla birlikte Rusya'nın ekonomik olarak cezalandırılmasının gerekli olduğunu düşünenler, çoğunluğu oluşturdu. Batı Almanya sakinlerinin yüzde 64'ü enerji krizi yaşama pahasına Rusya'dan gaz, petrol, kömür ithal edilmemesine destek verdi. Doğu Almanya sakinlerinin desteği ise yüzde 42'de kaldı. Anket raporunda "En endişeli olanlar işçiler. Diğerleri hayatları ve işleri üzerinde ekonomik sonuçlarından korkuyor, ama daha az ölçüde" değerlendirmesi yapıldı. Enerji krizi nedeniyle termostatı kısma ve daha az otomobil kullanmayı kabullenenlerin oranı, Batı Almanya'da yüzde 55-70 bandında seyrederken, Berlin hariç Doğu Almanya'da yüzde 50'nin altında kaldı. Doğu Almanlar Rus gazının yerel madenlerden çıkarılan kömürle ikame edilmesini isterken, Batı Almanlar güneç ve rüzgar enerjisini tercih etti.Sosyal Demokrat-Yeşiller-Hür Demokratlar hükümeti, Rus enerjisinden aşamalı olarak tamamen çıkma takvimi hazırladı, ancak Almanya'da evlerin yarısı doğalgazla ısınıyor, kimya, maden, tıp sanayinin çarkları Rusya'dan ithal edilen enerjiyle dönüyor. Kimyasal ürünler devi BASF'ın CEO'su, Rus doğalgazından alternatif enerjiye veya başka bir tedarikçiye geçiş için en az 4 yıl gerektiğini söyleyerek, 2022 sonunda Rus gazından çıkış telaşının boş hayal olduğuna işaret etti. Geçen hafta Almanya'nın en önde gelen 5 ekonomik araştırma merkezinden de 'ülkenin 2 yıl içinde GSYİH'de 220 milyar euro, yani yıllık ekonomik çıktının yüzde 6.5'inden fazlasını kaybedebileceği ve modern tarihin en yüksek enflasyonuna maruz kalabileceği' uyarısı geldi. Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann da'Rus gaz-petrolüne AB çapında yaptırım uygulanmasından Almanya'nın ekonomisinin Rusya'dan bile daha çok zarar göreceği' uyarısında bulundu. ARD kanalına konuşan Hoffman, 'Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasının Ukrayna'daki gidişatı etkilemeyeceği, ama Almanya'daki emek piyasasında önemli düşüşe neden olacağı ve tüm tedarik zincirlerinin çökmesini tetikleyeceğini' söyledi.
almanya
doğu almanya
batı almanya
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053978233_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_dae59ae1a321bc6c8a3599a40b64fe58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, doğu almanya, batı almanya, rusya, ukrayna, ab, yaptırım, tedarik, enerji, enflasyon, doğalgaz, petrol
EON anketi: Batı Almanların tersine Doğu Almanlar Ukrayna uğruna enerji sıkıntısı çekmeye razı değil
12:05 18.04.2022 (güncellendi: 12:17 18.04.2022) Abone ol
ABD ile AB'nin Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara koşut, Almanya'nın enerji tedarik krizi ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmasına, 1990'da yeniden birleşen Doğu ile Batı'da farklı tepkiler verildiği belirtildi.
Alman enerji devi E.ON'un kurduğu vakfın anketine göre Almanya'nın doğusunda yaşayanlar Ukrayna için fedakarlık yapmaya Almanya'nın batısında yaşayanlar kadar istekli değil. Doğu Almanya sakinlerinin yarısından azı Ukrayna yüzünden gazsız kalmaya razı çıktı. Halk tabiriyle Doğu Almanya, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile onun Doğu ve Merkez Avrupa'daki müttefiklerinin oluşturduğu Doğu Bloku'nun parçası olarak 1949-90 arasında Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) adıyla varolmuştu.
E.ON için Civey'in Avrupa'nın ekonomik devinin 10 bin sakiniyle yaptığı nabız yoklamasında, AB'nin Rusya yaptırımlarının Alman ekonomisine kalıcı zarar vereceğinden endişe duyanların oranı yüzde 71'i buldu. Bununla birlikte Rusya'nın ekonomik olarak cezalandırılmasının gerekli olduğunu düşünenler, çoğunluğu oluşturdu.
Batı Almanya sakinlerinin yüzde 64'ü enerji krizi yaşama pahasına Rusya'dan gaz, petrol, kömür ithal edilmemesine destek verdi. Doğu Almanya sakinlerinin desteği ise yüzde 42'de kaldı.
Anket raporunda "En endişeli olanlar işçiler. Diğerleri hayatları ve işleri üzerinde ekonomik sonuçlarından korkuyor, ama daha az ölçüde" değerlendirmesi yapıldı.
Enerji krizi nedeniyle termostatı kısma ve daha az otomobil kullanmayı kabullenenlerin oranı, Batı Almanya'da yüzde 55-70 bandında seyrederken, Berlin hariç Doğu Almanya'da yüzde 50'nin altında kaldı.
Doğu Almanlar Rus gazının yerel madenlerden çıkarılan kömürle ikame edilmesini isterken, Batı Almanlar güneç ve rüzgar enerjisini tercih etti.
Sosyal Demokrat-Yeşiller-Hür Demokratlar hükümeti, Rus enerjisinden aşamalı olarak tamamen çıkma takvimi hazırladı, ancak Almanya'da evlerin yarısı doğalgazla ısınıyor, kimya, maden, tıp sanayinin çarkları Rusya'dan ithal edilen enerjiyle dönüyor. Kimyasal ürünler devi BASF'ın CEO'su, Rus doğalgazından alternatif enerjiye veya başka bir tedarikçiye geçiş için en az 4 yıl gerektiğini söyleyerek, 2022 sonunda Rus gazından çıkış telaşının boş hayal olduğuna işaret etti.
Geçen hafta Almanya'nın en önde gelen 5 ekonomik araştırma merkezinden de 'ülkenin 2 yıl içinde GSYİH'de 220 milyar euro, yani yıllık ekonomik çıktının yüzde 6.5'inden fazlasını kaybedebileceği ve modern tarihin en yüksek enflasyonuna maruz kalabileceği' uyarısı geldi.
Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann da'Rus gaz-petrolüne AB çapında yaptırım uygulanmasından Almanya'nın ekonomisinin Rusya'dan bile daha çok zarar göreceği' uyarısında bulundu.
ARD kanalına konuşan Hoffman, 'Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasının Ukrayna'daki gidişatı etkilemeyeceği, ama Almanya'daki emek piyasasında önemli düşüşe neden olacağı ve tüm tedarik zincirlerinin çökmesini tetikleyeceğini' söyledi.