https://tr.sputniknews.com/20220418/eon-anketi-bati-almanlarin-tersine-dogu-almanlar-ukrayna-ugruna-enerji-sikintisi-cekmeye-razi-degil-1055642337.html

EON anketi: Batı Almanların tersine Doğu Almanlar Ukrayna uğruna enerji sıkıntısı çekmeye razı değil

EON anketi: Batı Almanların tersine Doğu Almanlar Ukrayna uğruna enerji sıkıntısı çekmeye razı değil

ABD ile AB'nin Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara koşut, Almanya'nın enerji tedarik krizi ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmasına... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T12:05+0300

2022-04-18T12:05+0300

2022-04-18T12:17+0300

ukrayna krizi

almanya

doğu almanya

batı almanya

rusya

ukrayna

ab

yaptırım

tedarik

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053978233_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0bfc1fe0cc87c5d4b7e6c6057f63c844.jpg

Alman enerji devi E.ON'un kurduğu vakfın anketine göre Almanya'nın doğusunda yaşayanlar Ukrayna için fedakarlık yapmaya Almanya'nın batısında yaşayanlar kadar istekli değil. Doğu Almanya sakinlerinin yarısından azı Ukrayna yüzünden gazsız kalmaya razı çıktı. Halk tabiriyle Doğu Almanya, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile onun Doğu ve Merkez Avrupa'daki müttefiklerinin oluşturduğu Doğu Bloku'nun parçası olarak 1949-90 arasında Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) adıyla varolmuştu.E.ON için Civey'in Avrupa'nın ekonomik devinin 10 bin sakiniyle yaptığı nabız yoklamasında, AB'nin Rusya yaptırımlarının Alman ekonomisine kalıcı zarar vereceğinden endişe duyanların oranı yüzde 71'i buldu. Bununla birlikte Rusya'nın ekonomik olarak cezalandırılmasının gerekli olduğunu düşünenler, çoğunluğu oluşturdu. Batı Almanya sakinlerinin yüzde 64'ü enerji krizi yaşama pahasına Rusya'dan gaz, petrol, kömür ithal edilmemesine destek verdi. Doğu Almanya sakinlerinin desteği ise yüzde 42'de kaldı. Anket raporunda "En endişeli olanlar işçiler. Diğerleri hayatları ve işleri üzerinde ekonomik sonuçlarından korkuyor, ama daha az ölçüde" değerlendirmesi yapıldı. Enerji krizi nedeniyle termostatı kısma ve daha az otomobil kullanmayı kabullenenlerin oranı, Batı Almanya'da yüzde 55-70 bandında seyrederken, Berlin hariç Doğu Almanya'da yüzde 50'nin altında kaldı. Doğu Almanlar Rus gazının yerel madenlerden çıkarılan kömürle ikame edilmesini isterken, Batı Almanlar güneç ve rüzgar enerjisini tercih etti.Sosyal Demokrat-Yeşiller-Hür Demokratlar hükümeti, Rus enerjisinden aşamalı olarak tamamen çıkma takvimi hazırladı, ancak Almanya'da evlerin yarısı doğalgazla ısınıyor, kimya, maden, tıp sanayinin çarkları Rusya'dan ithal edilen enerjiyle dönüyor. Kimyasal ürünler devi BASF'ın CEO'su, Rus doğalgazından alternatif enerjiye veya başka bir tedarikçiye geçiş için en az 4 yıl gerektiğini söyleyerek, 2022 sonunda Rus gazından çıkış telaşının boş hayal olduğuna işaret etti. Geçen hafta Almanya'nın en önde gelen 5 ekonomik araştırma merkezinden de 'ülkenin 2 yıl içinde GSYİH'de 220 milyar euro, yani yıllık ekonomik çıktının yüzde 6.5'inden fazlasını kaybedebileceği ve modern tarihin en yüksek enflasyonuna maruz kalabileceği' uyarısı geldi. Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann da'Rus gaz-petrolüne AB çapında yaptırım uygulanmasından Almanya'nın ekonomisinin Rusya'dan bile daha çok zarar göreceği' uyarısında bulundu. ARD kanalına konuşan Hoffman, 'Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasının Ukrayna'daki gidişatı etkilemeyeceği, ama Almanya'daki emek piyasasında önemli düşüşe neden olacağı ve tüm tedarik zincirlerinin çökmesini tetikleyeceğini' söyledi.

almanya

doğu almanya

batı almanya

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, doğu almanya, batı almanya, rusya, ukrayna, ab, yaptırım, tedarik, enerji, enflasyon, doğalgaz, petrol