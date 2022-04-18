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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220418/esir-ingilizlerden-basbakan-johnsona-cagri-bizi-viktor-medvedcukla-takas-edin-1055646670.html
Esir İngilizlerden Başbakan Johnson'a çağrı: Bizi, Viktor Medvedçuk'la takas edin
Esir İngilizlerden Başbakan Johnson'a çağrı: Bizi, Viktor Medvedçuk'la takas edin
Ukrayna'da esir düşen iki İngiltere vatandaşı, Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulunarak gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk'la takas... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T14:03+0300
2022-04-18T14:06+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
boris johnson
viktor medvedçuk
takas
esir
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan esirlerden biri, "Sayın Boris Johnson, ben Sean Pinner. Bildiğim kadarıyla Viktor Medvedçuk gözaltında tutuluyor ve Aiden Eslin'le biz, onunla takas edilmek istiyoruz. Bu konudaki yardımlarınız için minnettar oluruz. İyi muamele görüyorum ve içinde bulunduğum durumu anlıyorum. Bana yiyecek ve su veriyorlar. Kendi adıma ve Aiden Eslin adına, Medvedçuk'la takasımıza katkı sunmanızı rica ediyorum" dedi.Eslin de, Johnson'dan Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko'nun Londra'ya yaptığı İngiliz esirlerle takas çağrısına kulak vermesinin önemli olduğunu belirterek, "Eğer Boris Johnson, söylediği gibi İngiliz vatandaşlarını gerçekten düşünüyorsa, Zelenskiy'in doğru adımı atması için ona baskı yapılmasına yardım eder ve Viktor'u ailesine, bizi de kendi ailelerimize geri döndürür" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220418/ukraynali-muhalif-medvedcuk-putinle-zelenskiye-kendisini-takas-etmeleri-cagrisini-yapti-1055646125.html
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ingiltere, ukrayna, boris johnson, viktor medvedçuk, takas, esir, rusya

Esir İngilizlerden Başbakan Johnson'a çağrı: Bizi, Viktor Medvedçuk'la takas edin

14:03 18.04.2022 (güncellendi: 14:06 18.04.2022)
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
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Ukrayna'da esir düşen iki İngiltere vatandaşı, Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulunarak gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk'la takas edilmelerini talep etti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan esirlerden biri, "Sayın Boris Johnson, ben Sean Pinner. Bildiğim kadarıyla Viktor Medvedçuk gözaltında tutuluyor ve Aiden Eslin'le biz, onunla takas edilmek istiyoruz. Bu konudaki yardımlarınız için minnettar oluruz. İyi muamele görüyorum ve içinde bulunduğum durumu anlıyorum. Bana yiyecek ve su veriyorlar. Kendi adıma ve Aiden Eslin adına, Medvedçuk'la takasımıza katkı sunmanızı rica ediyorum" dedi.
Eslin de, Johnson'dan Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko'nun Londra'ya yaptığı İngiliz esirlerle takas çağrısına kulak vermesinin önemli olduğunu belirterek, "Eğer Boris Johnson, söylediği gibi İngiliz vatandaşlarını gerçekten düşünüyorsa, Zelenskiy'in doğru adımı atması için ona baskı yapılmasına yardım eder ve Viktor'u ailesine, bizi de kendi ailelerimize geri döndürür" ifadelerini kullandı.
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
Ukrayna krizi
Ukraynalı muhalif Medvedçuk, Putin’le Zelenskiy’e kendisini takas etmeleri çağrısını yaptı
13:43
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