https://tr.sputniknews.com/20220418/esir-ingilizlerden-basbakan-johnsona-cagri-bizi-viktor-medvedcukla-takas-edin-1055646670.html
Esir İngilizlerden Başbakan Johnson'a çağrı: Bizi, Viktor Medvedçuk'la takas edin
Esir İngilizlerden Başbakan Johnson'a çağrı: Bizi, Viktor Medvedçuk'la takas edin
Ukrayna'da esir düşen iki İngiltere vatandaşı, Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulunarak gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk'la takas... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T14:03+0300
2022-04-18T14:03+0300
2022-04-18T14:06+0300
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan esirlerden biri, "Sayın Boris Johnson, ben Sean Pinner. Bildiğim kadarıyla Viktor Medvedçuk gözaltında tutuluyor ve Aiden Eslin'le biz, onunla takas edilmek istiyoruz. Bu konudaki yardımlarınız için minnettar oluruz. İyi muamele görüyorum ve içinde bulunduğum durumu anlıyorum. Bana yiyecek ve su veriyorlar. Kendi adıma ve Aiden Eslin adına, Medvedçuk'la takasımıza katkı sunmanızı rica ediyorum" dedi.Eslin de, Johnson'dan Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko'nun Londra'ya yaptığı İngiliz esirlerle takas çağrısına kulak vermesinin önemli olduğunu belirterek, "Eğer Boris Johnson, söylediği gibi İngiliz vatandaşlarını gerçekten düşünüyorsa, Zelenskiy'in doğru adımı atması için ona baskı yapılmasına yardım eder ve Viktor'u ailesine, bizi de kendi ailelerimize geri döndürür" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220418/ukraynali-muhalif-medvedcuk-putinle-zelenskiye-kendisini-takas-etmeleri-cagrisini-yapti-1055646125.html
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Esir İngilizlerden Başbakan Johnson'a çağrı: Bizi, Viktor Medvedçuk'la takas edin
14:03 18.04.2022 (güncellendi: 14:06 18.04.2022) Abone ol
Ukrayna'da esir düşen iki İngiltere vatandaşı, Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulunarak gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Viktor Medvedçuk'la takas edilmelerini talep etti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan esirlerden biri, "Sayın Boris Johnson, ben Sean Pinner. Bildiğim kadarıyla Viktor Medvedçuk gözaltında tutuluyor ve Aiden Eslin'le biz, onunla takas edilmek istiyoruz. Bu konudaki yardımlarınız için minnettar oluruz. İyi muamele görüyorum ve içinde bulunduğum durumu anlıyorum. Bana yiyecek ve su veriyorlar. Kendi adıma ve Aiden Eslin adına, Medvedçuk'la takasımıza katkı sunmanızı rica ediyorum" dedi.
Eslin de, Johnson'dan Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko'nun Londra'ya yaptığı İngiliz esirlerle takas çağrısına kulak vermesinin önemli olduğunu belirterek, "Eğer Boris Johnson, söylediği gibi İngiliz vatandaşlarını gerçekten düşünüyorsa, Zelenskiy'in doğru adımı atması için ona baskı yapılmasına yardım eder ve Viktor'u ailesine, bizi de kendi ailelerimize geri döndürür" ifadelerini kullandı.